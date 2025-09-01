Prima pagină » Știri externe » Franța denunță interferențele EXTERNE în politica Groenlandei/ Barrot avertizează că insula „nu este de vânzare”

01 sept. 2025, 10:04, Știri externe
Franța consideră recenta interferență externă în politica Groenlandei „lipsită de respect și inacceptabilă”, a declarat ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, anterior, că vrea să preia controlul asupra Groenlandei, iar televiziunea daneză a acuzat trei americani de desfășurarea unor operațiuni de influențare pe insula arctică.

Barrot, aflat în vizită în capitala Groenlandei, Nuuk, a anunțat că Franța va trimite o echipă pentru a ajuta Danemarca să cartografieze mai bine resursele minerale ale teritoriului, care sunt subexploatate de Trump.

„Demersurile recente sunt inacceptabile”, a declarat Barrot.

Ministrul de Externe a susținut că vizita sa „transmite un mesaj de solidaritate europeană și sprijin francez către Danemarca, Groenlanda și către poporul groenlandez”, potrivit publicației The Daily Star.

„Groenlanda nu este de vânzare”, a subliniat Barrot, reluând remarcile președintelui francez, Emmanuel Macron, care și-a exprimat solidaritatea cu Groenlanda la mijlocul lunii iunie.

SUA respinge acuzațiile de interferență în politica Groenlandei

Săptămâna trecută, ministrul de Externe al Danemarcei l-a convocat pe cel mai înalt diplomat al Ambasadei SUA pentru a cere explicații cu privire la operațiunile desfășurate de cei trei cetățeni americani.

Scopul operațiunilor ar fi fost destabilizarea relațiilor diplomatice dintre Groenlanda și Danemarca, conform Serviciului de Informații al Poliției Daneze.

A fost dezvăluită o listă cu numele unor cetățeni groenlandezi care susțin inițiativa președintelui Trump de a prelua controlul asupra insulei. Persoanele ar fi urmat să fie recurtate pentru a participa la o mișcare de secesiune în Groenlanda.

Ambasada SUA a negat acuzațiile, făcând referire la eventuale „interese individuale” ale cetățenilor americani în Groenlanda, dar respingând orice „dirijare a acțiunilor” acestora.

