SUA ar fi condus „operațiuni de INFLUENȚARE” în Groenlanda, cu implicarea unui membru al administrației Trump. Reacția Danemarcei: „Inacceptabil”

Ruxandra Radulescu
27 aug. 2025, 10:54, Actualitate
Declarațiile administrației Trump cu privire la preluarea controlului asupra Groenlandei afectează relațiile diplomatice dintre Danemarca și SUA, transmit Reuters și televiziunea publică daneză DR. Un episod recent intensifică și mai mult tensiunile. 

Ministrul de externe al Danemarcei l-a convocat pe cel mai înalt diplomat al ambasadei SUA, referitor la informații potrivit cărora cel puțin trei cetățeni americani ar fi desfășurat operațiuni de influență în Groenlanda, a relatat miercuri postul public de televiziune DR, citat de hotnews.ro.

Operațiunile ar fi avut drept scop provocarea de fisuri în relațiile cu Danemarca, potrivit Serviciului de Informații al Poliției Daneze.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că dorește SUA să preia controlul asupra Groenlandei, datorită poziției strategice și a resurselor de minerale. De asemenea, în declarațiile sale, liderul de la Casa Albă nu a exclus utilizarea forței pentru a face acest lucru.

Unul dintre americani ar fi făcut o listă cu cetățenii care susțin planurile lui Trump în Groenlanda

Guvernul danez consideră că cel puțin trei cetățeni americani cu legături cu administrația Trump au fost implicați în operațiuni secrete de influență pe teritoriul danez, a relatat televiziunea publică DR, citând surse anonime.

Potrivit informațiilor, unul dintre cei trei americani implicați în misiune ar fi avut rolul de a întocmi o listă cu numele cetățenilor groenlandezi care susțin planurile președintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda.

Pe lista respectivă ar fi figurat persoane pe care americanul dorea să-i recruteze pentru o mișcare de secesiune în Groenlanda și Danemarca, spune televiziunea. Acesta colecta, de asemenea, numele persoanelor care se opun intențiilor lui Donald Trump.

Această persoană ar fi fost văzută de multe ori în public alături de președintele SUA și ar fi fost recent numită într-o funcție care i-ar putea oferi influență asupra politicii de securitate a Statelor Unite, scrie DR.

Aceste concluzii aparțin surselor din cadrul guvernului central și al autorităților, precum și a surselor din Groenlanda și SUA. Totodată, sursele au folosit termeni precum „infiltrare” și „operațiuni de influențare” și au estimat că scopul operațiunilor este de a pătrunde în societatea groenlandeză pentru a slăbi relațiile cu Danemarca din interior și a-i face pe groenlandezi să se supună controlului din partea SUA.

Serviciului de Informații al Poliției Daneze: „Groenlanda este ținta unor campanii de influențare de diferite tipuri”

Alți doi cetățeni americani, ale căror activități sunt atent monitorizate de autoritățile din Danemarca, au călătorit în mod regulat între Groenlanda și Statele Unite în ultimii ani. Ambii bărbați au lucrat anterior sub Donald Trump.

În Groenlanda, ei au încercat să cultive contacte cu politicieni, oameni de afaceri și cetățeni, iar sursele sunt îngrijorate că aceste contacte ar putea fi folosite în secret pentru a sprijini dorința lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei.

DR a solicitat Serviciului de Informații al Poliției Daneze (PET) un comentariu cu privire la activitățile bărbaților americani.

Răspunsul serviciului de informații este că „PET consideră că Groenlanda, în special în situația actuală, este ținta unor campanii de influențare de diferite tipuri”.

Potrivit PET, scopul acestor campanii este de a crea discordie în relația dintre Groenlanda și Danemarca.

PET consideră că acest lucru ar putea fi realizat prin exploatarea dezacordurilor existente sau inventate, de exemplu în legătură cu cazuri individuale cunoscute, sau prin promovarea sau consolidarea anumitor opinii în Groenlanda cu privire la Regat și SUA sau alte țări cu un interes special în Groenlanda.

„Orice încercare de a interfera în afacerile interne ale regatului va fi inacceptabilă”

Guvernul a anunțat recent că PET va avea o prezență mai mare în Groenlanda în viitor.Copenhaga a reacționat cu indignare.

„Orice încercare de a interfera în afacerile interne ale regatului (Danemarcei) va fi, desigur, inacceptabilă”, a declarat ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen pentru DR.

„În acest context, am cerut ministerului afacerilor externe să îi convoace pe însărcinatul cu afaceri american pentru o discuție”, a spus ministrul.

Misiunea SUA la Copenhaga este condusă în prezent de însărcinatul cu afaceri Mark Stroh, se arată pe site-ul acesteia.

Reacția SUA: „Statele Unite respectă dreptul poporului groenlandez de a-și decide propriul viitor”

Ambasada SUA la Copenhaga a declarat pentru DR că „cetățenii americani pot avea interese individuale în Groenlanda”, dar că „Guvernul SUA nu controlează și nu dirijează acțiunile cetățenilor privați”.

„Președintele, vicepreședintele și secretarul de stat au fost foarte clari: Statele Unite respectă dreptul poporului groenlandez de a-și decide propriul viitor”, a spus ambasada.

Conform informațiilor televiziunii publice DR, activitățile din Groenlanda au fost discutate în cadrul guvernului.

Conform unei surse, se estimează că strategia administrației Trump de a prelua Groenlanda a fost împărțită în trei etape de când Donald Trump a anunțat în decembrie 2024 că „proprietatea și controlul american asupra Groenlandei sunt o necesitate absolută”.

Potrivit sursei, prima fază a implicat o ofensivă de seducție, inclusiv prin trimiterea fiului președintelui Donald Trump într-o vizită mediatizată la Nuuk în ianuarie.

A urmat apoi o fază de presiune asupra Danemarcei, în care vicepreședintele JD Vance, printre altele, s-a deplasat la baza americană Pituffik din Groenlanda în martie anul acesta și, într-un discurs, a criticat Danemarca pentru că a dezamăgit groenlandezii.

În primăvară, strategia a intrat într-o a treia fază, care vizează infiltrarea în societatea groenlandeză.

Au existat speculații publice cu privire la posibilitatea ca Statele Unite să folosească forța militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei – alimentate de faptul că Donald Trump însuși a refuzat în repetate rânduri să excludă această posibilitate.

Sursele DR nu cred însă că Statele Unite intenționează în prezent să folosească forța militară pentru a impune o anexare.

