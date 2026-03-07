Prima pagină » Știri externe » Turcia ar putea trimite avioane F-16 în Cipru pentru a proteja regiunea de conflictele din zonă

Bianca Dogaru
07 mart. 2026, 18:17, Știri externe
Turcia analizează posibilitatea de a trimite avioane de luptă F-16 în Cipru, conform Reuters. Această măsură face parte dintr-un plan care urmărește să asigure siguranța zonei de nord a insulei, în contextul în care conflictele din regiune se extind.

Autoritățile turce evaluează în prezent mai multe opțiuni de securitate, însă o decizie finală privind trimiterea oficială a aeronavelor nu a fost încă anunțată. Decizia vine pe fonul unor tensiuni recente, după ce forțele NATO au doborât o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc pe 4 martie.

Racheta iraniană ar fi vizat baza aeriana Incirlik, care găzduiește forțe americane și arme nucleare tactice ale SUA. Resturile proiectilului au căzut în provincia Hatay, la granița cu Siria, după ce acesta a survolat anterior teritoriile Irakului și Siriei.

În ciuda acestor incidente, guvernul turc a transmis oficial că nu va permite folosirea spațiului său aerian pentru a lansa atacuri împotriva Iranului.

