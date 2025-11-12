Prima pagină » Știri externe » Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a aflat chiar de ziua lui că nemții nu îl mai vor în funcție

12 nov. 2025, 14:56, Știri externe
După doar șase luni de la preluarea mandatului de cancelar, Friedrich Merz se confruntă cu o economie stagnantă, cu o coaliție divizată și, mai nou, cu un sondaj care îl îndeamnă să nu mai candideze la alegerile viitoare. Conform unui sondaj publicat marți, 11 noiembrie, doar 18% dintre germani își doresc ca Merz să mai candideze la alegerile din 2029. Popularitatea cancelarului german a scăzut până și în rândul conservatorilor, acolo unde doar 47% dintre aceștia ar vota cu Merz pentru un nou mandat de cancelar.

Merz a promis în campanie că va stimula creșterea economică a Germaniei, va reduce imigrația ilegală și să construiască cea mai mare armată din Europa, în fața preocupărilor legate de securitate legate de Rusia.

În contextul stagnării economiei și al certurilor din coaliție unde este disputată problema controversată a migrației, cele mai noi sondajele arată că Merz este unul dintre cei mai puțin populari cancelari din istorie, cu ratinguri de 25%.

AfD vine din spate și câștigă în sondaje

Având în vedere că guvernele din Marea Britanie și Franța se confruntă cu scăderi similare ale sprijinului public, scăderea gradului de aprobare a lui Merz subliniază criza mai amplă cu care se confruntă liderii europeni, în contextul în care aceștia se confruntă cu partide anti-sistem, aflate în plină expansiune. CDU/CSU, partidul de centru-dreapta al lui Merz, se află acum la egalitate în sondaje cu extrema dreaptă AfD.

Germania va avea cinci alegeri statale anul viitor, iar sprijinul pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania a crescut considerabil, acesta ocupând acum constant primul loc în sondajele naționale în ultimul timp. Conform cifrelor publicate de Europe Elects, pe locul 1 în preferințele germanilor în materie de politică se află partidul de extremă dreapta AfD, cu o intenție de vot de 26%. Pe locul 2 se află coaliția de la guvernare formată din CDU/CSU, cu o intenție de vot de 24%.

