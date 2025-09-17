Friedrich Merz, referitor la drone: Putin testează LIMITELE NATO

Cancelarul german Friedrich Merz consideră că încălcarea spaţiului aerian polonez şi românesc de către Rusia face parte dintr-o tendinţă de lungă durată de testare a limitelor şi de sabotaj din partea preşedintelui Vladimir Putin. Declarația a fost făcută miercuri în Bundestag, citează Reuters.

„Rusia doreşte să destabilizeze în mod insidios societăţile noastre libere”, a explicat Friedrich Merz în faţa Bundestagului, camera inferioară a parlamentului german. El a mai spus că un acord de pace în războiul din Ucraina nu poate fi încheiat în detrimentul suveranităţii politice şi integrităţii teritoriale a Kievului. „O pace dictată, o pace fără libertate, l-ar încuraja pe Putin să caute următoarea ţintă”, a avertizat Merz. La rândul ei România este cel de-al doilea stat NATO care a raportat o incursiune a unei drone rusești pe teritoriul său. Experții militari susțin că în cazul țării noastre este mai degrabă vorba de testarea scutului de la Deveselu.

Declaraţiile lui Merz în Bundestag intervin după ce cu o zi înainte l-a avut ca oaspete pe preşedintele german, Karol Nawrocki.

„Condamn cu fermitate recentele încălcări ale spaţiului aerian polonez de către Rusia. Suntem de neclintit alături de Polonia. I-am subliniat acest lucru preşedintelui Nawrocki astăzi, în timpul vizitei sale.

Polonia este un vecin european important şi un prieten apropiat pentru noi”, a scris cancelarul german pe X, în ciuda faptului că Germania şi Polonia au subiecte de divergenţă şi tensiuni pe tema reparaţiilor din al Doilea Război Mondial şi a imigraţiei.

Recomabdarea autorului: Epopeea dronei care a pus pe jar România. Fost diplomat militar, inginer de aviație: „O tactică a Rusiei de verificare a reacției Scutului antirachetă”