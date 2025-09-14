Prima pagină » Știri politice » Relatările presei internaționale despre drona rusească din spațiul aerian românesc: „România, cel mai recent stat NATO care a raportat o incursiune”

Alexandru Tudor
14 sept. 2025, Știri politice
Știrea că o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României a stârnit reacții nu doar pe plan intern, ci și la nivel internațional. Subiectul a fost preluat în presa internațională, care a citat declarații ale oficialilor români, ucraineni, dar și ale reprezentanților altor state europene și aliați NATO.

Peste ocean, CBS News a relatat că „Ministerul Apărării din România a declarat sâmbătă că spațiul aerian al țării a fost încălcat de o dronă în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii din Ucraina vecină”.

În articol mai este menționat faptul că România a ridicat de la sol două avioane de vânătoare F-16, pentru a monitoriza situația.

France 24 a scris că „drona nu a survolat zone populate și nu a reprezentat un risc pentru siguranța populației”.

Incidentul a avut loc după ce Polonia a denunțat intruziunea dronelor rusești în spațiul său aerian în această săptămână, cerând Moscovei să evite noi «provocări»”, au mai precizat jurnaliștii francezi.

„România a devenit cel mai recent stat membru NATO care a raportat o incursiune a dronelor în spațiul său aerian”

The Guardian și-a început relatare cu faptul că „România a devenit cel mai recent stat membru NATO care a raportat o incursiune a dronelor în spațiul său aerian”.

Jurnaliștii britanici au mai adăugat că „președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia își extinde în mod deliberat operațiunile cu drone și că Occidentul trebuie să răspundă cu sancțiuni mai dure și o cooperare mai strânsă în domeniul apărării”.

Și la Kiev a ajuns știrea că drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc.

Ministerul Apărării din România a confirmat că a detonat două avioane de vânătoare F-16 după ce a detectat o dronă care a încălcat spațiul aerian al țării în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei”, au scris jurnaliștii de la The Kyiv Independent, care au adăugat că locuitorii din județul Tulcea au primit mesaje de avertizare.

România, membră NATO și UE, are o frontieră de 650 de kilometri cu Ucraina și a raportat în repetate rânduri fragmente de drone rusești care au aterizat pe teritoriul său de la începutul invaziei la scară largă”, se mai arată în articolul publicației din Ucraina.

„Sunt necesare sancțiuni împotriva Rusiei”

De asemenea, The New York Times a precizat în materialul său că incidentul vine „la câteva zile după ce oficialii occidentali au condamnat incursiunea dronelor rusești în Polonia, numind-o o escaladare a războiului din Ucraina”.

Reuters precizează că pe lângă cele două avioane de vânătoare F-16, de la sol s-au mai ridicat și „două avioane Eurofighter – parte a misiunilor germane de poliție aeriană din România”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe platforma de socializare X că datele arată că drona a pătruns la aproximativ 10 kilometri pe teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian NATO timp de aproximativ 50 de minute”, a mai scris Reuters.

Jurnaliștii britanici îl citează în material pe Volodimir Zelenski, care a declarat că „Este o extindere evidentă a războiului din partea Rusiei – și exact așa acționează. Sunt necesare sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt necesare tarife împotriva comerțului rusesc. Este nevoie de apărare colectivă”.

„Primele focuri de armă cunoscute trase de un membru al alianței occidentale în timpul războiului Rusiei din Ucraina”

Subiectul dronei intrate în spațiul aerian românesc a fost abordat și de Sky News.

România este cel mai recent stat membru NATO care a raportat o incursiune, Polonia desfășurând sâmbătă aeronave și închizând un aeroport în orașul estic Lublin, la trei zile după ce a doborât drone rusești în spațiul său aerian.

Acestea sunt primele focuri de armă cunoscute trase de un membru al alianței occidentale în timpul războiului Rusiei din Ucraina”, scriu jurnaliștii publicației.

De asemenea, și Al Jazeera a relatat despre subiect. Pe lângă prezentarea incidentului, publicația a citat un oficial suedez.

Suedia a condamnat, de asemenea, incursiunea dronelor în România. Ministrul suedez al Afacerilor Externe, Maria Malmer Stenergard, a scris pe X că încălcarea a fost «o altă încălcare inacceptabilă a spațiului aerian NATO»

«Suedia este pe deplin solidară cu România, în calitate de aliat NATO și stat membru al UE. Suntem întotdeauna pregătiți să contribuim în continuare la descurajarea și apărarea Alianței», a scris Al Jazeera.

