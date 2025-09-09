Friedrich Merz, ținta unui FAKE NEWS rusesc. Acuzat că ar fi împușcat o ursoaică polară și puii ei: „Nu e adevărat”

Cancelarul german Friedrich Merz a fost vizat de o nouă campanie de dezinformare lansată de Kremlin. O știre falsă, apărută inițial pe un site obscur, susținea că liderul german ar fi împușcat o ursoaică polară și pe cei doi pui ai săi în timpul unei vizite în Canada. Politico dezvăluie că totul a fost o invenție menită să discrediteze sprijinul Germaniei pentru Ucraina.

Informația falsă a circulat în vara anului 2025 pe rețelele sociale și a fost atribuită unei publicații fantomă numite „Toronto Journal”. Conținutul era ilustrat cu poze trucate și chiar cu un „interviu video” al unui inuit revoltat, material care s-a dovedit ulterior a fi generat de inteligența artificială.

În realitate, vizita lui Friedrich Merz în Canada a avut loc în iunie, dar scopul a fost participarea la summitul G7 din stațiunea Kananaskis, din Munții Stâncoși. Ședința s-a desfășurat într-un climat tensionat, marcat de disputele comerciale dintre Statele Unite și aliații săi.

„Nu, nu e adevărat, e doar un nou fake news al Moscovei”, a fost reacția lui Merz, citat de presa germană.

Politico precizează că știrea falsă face parte dintr-o amplă campanie de dezinformare orchestrată de Rusia împotriva liderilor europeni care sprijină Ucraina.

„Cu atitudinea sa de sprijin fățiș față de Ucraina, criticile sale vocale la adresa Rusiei și pentru că a reușit să mobilizeze comunitatea internațională, aceste campanii sunt mult mai agresive în cazul lui Merz”, a explicat Pablo Maristany de las Casas, analist la Institutul pentru Dialog Strategic.

Influencerii pro-Putin au propagat dezinformarea în spațiul online occidental

Printre cei care au propagat această dezinformare s-a numărat și Alina Lippa, un influent agent pro-Kremlin sancționat deja de Uniunea Europeană.

Astfel de fake news-uri urmează același tipar: sunt publicate pe site-uri obscure, amestecate cu informații reale preluate din surse media credibile și apoi rostogolite online de trolii digitali ai Moscovei.

Un exemplu similar a fost știrea falsă din campania prezidențială americană din 2024, care pretindea că Kamala Harris ar fi ucis un rinocer în Africa.

Dezinformările recente sunt atribuite unității rusești „Storm-1516”, specializată în conținut falsificat și materiale generate cu ajutorul AI.