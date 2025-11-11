Presa ucraineană relatează că frontul pe direcția Zaporojie se prăbușește. Trupele ucrainene s-au retras complet din satele Uspenivka și Novomykolaivka din districtul Polohy, de pe poziții în apropierea a cinci așezări din regiunea Zaporojie.

Administrația Trump a anunțat că sistează furnizarea ajutoarelor financiare și livrarea de armament către Kiev, chiar și prin intermediari NATO. Președintele american încă insisă pe încheierea păcii dintre Kiev și Moscova printr-un tratat care să presupună „cedări teritoriale” din partea ucraineană. Președitnele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că situația din Pokrovsk este „dificilă”.

„Rușii intensifică numărul și amploarea atacurilor”, a afirmat Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.

Frontul ucrainean se prăbușește

Regimul pro-UE de la Kiev bate în retragere de mai bine de trei ani, încă de când primea ajutoare semnficative de la administrația democrată a fostului președinte Joe Biden. De la începerea „operațiunii militare speciale” de către Rusia în februarie 2022, Ucraina a pierdut orașele Mariupol, Donețk, Luhansk, Soledar, Marinka, Melitopol, Vuhledar, Chasiv Yar, Toretsk, Kurakhove, Bahmut, Lisiciansk, Avdiivka și este pe cale să piardă Pokrovsk. Herson a fost singurul oraș ucrainean semnificativ recuperat de forțele Kievului, în septembrie 2022.

Forțele rusești au spart apărarea Forțelor Armate ale Ucrainei în estul regiunii Zaporojie și s-au apropiat de Huliaipole, raportează canalele OSINT. Conform proiectului DeepState, breșa de pe râul Iancur a permis armatei ruse să avanseze din nord-est și să creeze o amenințare de încercuire parțială a orașului.

Ucraina riscă să piardă Zaporojie în totalitate. Trupele ruse avansează

În ultimele săptămâni, ocupanții au capturat zeci de kilometri pătrați, inclusiv satele Sladkoe, Novoe și Novonikolaevka, și au început luptele pentru Rovnopolie — la doar 11 km de Huliaipole. Experții vorbesc despre o „prăbușire locală a apărării” a Forțelor Armate ale Ucrainei. Rușii avansează câte 4–5 km în câteva zile, iar partea ucraineană nu reușește să întărească noile linii de apărare.

Analiștii militari avertizează că, dacă ritmul se menține, orașul ar putea fi încercuit sau capturat în decurs de două săptămâni. Forțele Armate ale Ucrainei au confirmat dificultățile pe această direcție. Militarii ucraineni s-au retras de pe pozițiile ocupate în apropierea a cinci localități pe direcția Huliaipole, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare din Sud, Vladislav Voloshin. Huliaipole, unde înainte de război locuiau 13.000 de oameni, rămâne un nod strategic important de drumuri în estul Ucrainei.

„Ne-am retras complet din Uspenovka, Novonikolaevka. Continuă lupte foarte dure pentru Iablokovo și încă 3-4 puncte unde luptele continuă. Operațiunea defensivă continuă. Linia de confruntare este destul de dinamică.”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Analist: Ucraina nu va rezista până la primăvară

Cu toate că președintele Zelenski a reiterat pe 28 octombrie că Ucraina nu va renunța la teritoriile aflate sub ocupație rusească, analistul Roger Boyes de la The Times avertizează că resursele financiare ale Ucrainei s-ar putea epuiza până la finalul primului trimestru al anului 2026. Nici Rusia nu este dispusă să renunțe la operațiunea militară și să se așeze la masa negocierilor până nu-și atinge obiectivele privind „denazificarea” și „demilitarizarea” Ucrainei , conform declarațiilor lui Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse.

În pofida sprijinului oferit de Uniunea Europeană, Ucraina nu va mai avea „bani, nici voință politică” pentru a susține războiul cu Rusia din martie 2026. Între timp, Rusia se pregătește să mobilizeze încă 350.000 de noi recruți în următoarele luni. Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de fonduri. Dacă nu se schimbă nimic, până la sfârșitul lunii februarie nu va mai avea bani.

Potrivit calculelor The Economist, până la sfârșitul anului 2025, cheltuielile militare ale Ucrainei de la începutul conflictului – reflectate în bugetul apărării, livrările de armament occidental și granturile militare – vor totaliza aproximativ 360 de miliarde de dolari. Doar în 2025, cheltuielile militare vor ajunge la 100-110 miliarde de dolari, o sumă record, echivalentă cu jumătate din PIB-ul Ucrainei.

Sursa Foto: Mediafax

Sursa Video: Deep State

Autorul recomandă: Ucraina riscă să rămână fără bani până în februarie 2026. Cheltuielile militare ar urma să ajungă la 100-110 miliarde de dolari