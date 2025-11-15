Prima pagină » Știri externe » „Furtuna Claudia” face ravagii în peninsula iberică și în insulele britanice. Au fost raportați 3 morți în Portugalia

„Furtuna Claudia” face ravagii în peninsula iberică și în insulele britanice. Au fost raportați 3 morți în Portugalia

15 nov. 2025, 21:32, Știri externe

Din 10 noiembrie 2025, Spania, Portugalia și Marea Britanie experimentează efectele intense ale „Furtunii Claudia”, care a produs până acum trei decese.  Furtuna s-a manifestat prin vânt puternic (80-90 km/oră), ploi torențiale, inundații și furtuni cu descărcări electrice.

În urma Furtunii Claudia, în Portugalia, un cuplu de vârstnici octogenari au fost găsiți decedați în locuința lor.  Cea de-a treia victimă a fost înregistrată azi – o britanică de 85 de ani, în Albufeira.  Mai mulți oameni au fost răniți  în zonele lovite de furtună.

Salvatorii britanici au organizat evacuări în Anglia și Țara Galilor au fost lovite de Furtuna Claudia. Pe rețelele de socializare circulă filmări cu străzi inundate din Monmouth și alte zone din sudul Țării Galilor.

„Furtuna Claudia a cauzat inundații devastatoare în Țara Galilor peste noapte, afectând casele, afacerile și infrastructura energetică”, a declarat un purtător de cuvânt  al guvernului galez.

Sursa Foto: Google Earth

