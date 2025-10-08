Ciclonul Barbara a făcut pagube în 42 de localități din 16 județe și în București. Mașină luată de viitură în Constanța. Școlile sunt închise în 5 județe și în Capitală

Ploile abundente și vântul puternic aduse de ciclonul Barbara în ultimele ore au provocat pagube în 42 de localități din 16 județe și în București. Case, curți și autoturisme au fost inundate sau avariate, iar mai mulți copaci și un stâlp de electricitate au fost doborâți. Manevrele portuare au fost suspendate.

UPDATE ora 8.20: Copac căzut peste două mașini pe Strada Sebastian, altul doborât la Metrou Aviatorilor

Un copac a căzut pe două mașini pe Strada Mihail Sebastian, iar un altul a fost doborât pe strada Gorunului și a căzut pe carosabil. Pe B-dul Aviatorilor, la gura de metrou, este de asemenea un copac căzut pe trotuar.

La această oră, echipajele de intervenție acționează în continuare pe strada Mitropolit Antim Ivireanul, unde un copac căzut pe patru autoturisme, pe Strada Covasnei din Pantelimon și la intersecția străzilor Mărgelelor și Rubinului din Bragadiru, pentru evacuarea apei acumulate pe carosabil.

Totodată, pe Strada Aeroportului, din Cornetu, sunt cabluri căzute pe carosabil.

UPDATE ora 8.00: Mașină luată de viitură în Constanța. O persoană a rămas blocată pe capotă

Un autoturism a fost luat de viitură între Țepeș Vodă și N. Bălcescu, iar o persoană a rămas blocată pe capotă. Intervin pompierii Medgidia cu autospecială și o barcă pneumatică, anunță ISU Constanța.

O persoană a rămas blocată pe capota unui autoturism luat de viitură între localitățile Țepeș Vodă și N. Bălcescu, potrivit ISU Constanța.

Știrea inițială

Fenomele meteo extreme din ultimele ore au provocat efecte semnificative în 42 de localități din 16 județe – Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea – precum și în municipiul București.

Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București se află sub avertizare Cod roșu. ANM avertiza că va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.

Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov se află până la ora 15 sub un cod roșu de ploi torențiale și abundente. Ca urmare a avertizării date de meteorologi, autoritățile au decis să închidă școlile și grădinițele în Capitală și cele cinci județe.

De asemenea, cursurile se desfășoară fără prezență fizică la Universitatea București, SNSPA, Politehnică și la Universitatea de Medicină și Farmacie din București.

Echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din opt case, două anexe gospodărești și 38 de curți, precum și pentru degajarea a 46 de copaci și a unui stâlp de electricitate căzut. De asemenea, nouă imobile au fost inundate, iar 24 de autovehicule au fost avariate.

Din cauza vântului puternic, manevrele au fost suspendate în toate porturile din județul Constanța.

Copac căzut peste mașină în mers în Sectorul 4, pietre căzute de pe versanți au lovit un autoturism pe DN6

Printre cele mai semnificative efecte se numără un incident în Sectorul 4 al Capitalei, unde un arbore s-a prăbușit peste un autoturism aflat în deplasare — fără a se înregistra victime —, și un eveniment rutier în județul Caraș-Severin, în localitatea Armeniș, unde roci desprinse de pe versanți au lovit un autoturism pe DN 6. Traficul s-a desfășurat alternativ, fără persoane rănite.

Forțele de intervenție rămân mobilizate pe teren pentru a sprijini populația și pentru a gestiona rapid eventuale noi situații de urgență.

Autoritățile recomandă populației să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte indicațiile instituțiilor responsabile și să fie pregătită pentru eventuale intervenții de urgență.

Pentru informații privind comportamentul adecvat în situații de risc, cetățenii pot accesa platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

Bilanțul intervențiilor din Capitală

Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codurilor meteorologice, ISU B-IF a gestionat 38 de intervenții in municipiul București și județul Ilfov, după cum urmează:

În Capitală au fost gestionate 25 de intervenții:

– 18 copaci căzuți;

– 3 elemente de construcție desprinse;

– 5 acumulări de apă.

Au fost afectate 17 autoturisme.

În județul Ilfov au fost gestionate 13 intervenții:

– 3 copac căzuți;

– 2 elemente de construcție;

– 8 acumulări de apă.

A fost afectat un autoturism.

Predoiu, în vizită la Centrul de Coordonare, la ora 2 noaptea

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, s-a dus azi-noapte, în jurul orei 2, în vizită de lucru la Centrul de Coordonare a activității de gestionare a situațiilor de urgență de la nivelul MAI/DSU, completat cu grupa operativă a IGSU.

Ministrului i-a fost prezentată situația operativă precum și modul de gestionare a efectelor fenomenelor hidrometeorologice care erau în derulare în mai multe zone ale țării.

