Prima pagină » Actualitate » Ciclonul Barbara a făcut pagube în 42 de localități din 16 județe și în București. Mașină luată de viitură în Constanța. Școlile sunt închise în 5 județe și în Capitală

Ciclonul Barbara a făcut pagube în 42 de localități din 16 județe și în București. Mașină luată de viitură în Constanța. Școlile sunt închise în 5 județe și în Capitală

Sorin Avram
08 oct. 2025, 07:38, Actualitate
Ciclonul Barbara a făcut pagube în 42 de localități din 16 județe și în București. Mașină luată de viitură în Constanța. Școlile sunt închise în 5 județe și în Capitală
Galerie Foto 12

Ploile abundente și vântul puternic aduse de ciclonul Barbara în ultimele ore au provocat pagube în 42 de localități din 16 județe și în București. Case, curți și autoturisme au fost inundate sau avariate, iar mai mulți copaci și un stâlp de electricitate au fost doborâți. Manevrele portuare au fost suspendate.

UPDATE ora 8.20: Copac căzut peste două mașini pe Strada Sebastian, altul doborât la Metrou Aviatorilor

Un copac a căzut pe două mașini pe Strada Mihail Sebastian, iar un altul a fost doborât pe strada Gorunului și a căzut pe carosabil. Pe B-dul Aviatorilor, la gura de metrou, este de asemenea un copac căzut pe trotuar.

La această oră, echipajele de intervenție acționează în continuare pe strada Mitropolit Antim Ivireanul, unde un copac căzut pe patru autoturisme, pe Strada Covasnei din Pantelimon și la intersecția străzilor Mărgelelor și Rubinului din Bragadiru, pentru evacuarea apei acumulate pe carosabil.

Totodată, pe Strada Aeroportului, din Cornetu, sunt cabluri căzute pe carosabil.

UPDATE ora 8.00:  Mașină luată de viitură în Constanța. O persoană a rămas blocată pe capotă

Un autoturism a fost luat de viitură între Țepeș Vodă și N. Bălcescu, iar o persoană a rămas blocată pe capotă. Intervin pompierii Medgidia cu autospecială și o barcă pneumatică, anunță ISU Constanța.

O persoană a rămas blocată pe capota unui autoturism luat de viitură între localitățile Țepeș Vodă și N. Bălcescu, potrivit ISU Constanța.

Știrea inițială

Fenomele meteo extreme din ultimele ore au provocat efecte semnificative în 42 de localități din 16 județe – Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea – precum și în municipiul București.

Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București se află sub avertizare Cod roșu. ANM avertiza că va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.

Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov se află până la ora 15 sub un cod roșu de ploi torențiale și abundente. Ca urmare a avertizării date de meteorologi, autoritățile au decis să închidă școlile și grădinițele în Capitală și cele cinci județe.

De asemenea, cursurile se desfășoară fără prezență fizică la Universitatea București, SNSPA, Politehnică și la Universitatea de Medicină și Farmacie din București.

Fenomenele meteo extreme din ultimele ore au provocat efecte semnificative în 42 de localități din 16 județe – Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea – precum și în municipiul București.

Echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din opt case, două anexe gospodărești și 38 de curți, precum și pentru degajarea a 46 de copaci și a unui stâlp de electricitate căzut. De asemenea, nouă imobile au fost inundate, iar 24 de autovehicule au fost avariate.

Din cauza vântului puternic, manevrele au fost suspendate în toate porturile din județul Constanța.

Copac căzut peste mașină în mers în Sectorul 4, pietre căzute de pe versanți au lovit un autoturism pe DN6

Printre cele mai semnificative efecte se numără un incident în Sectorul 4 al Capitalei, unde un arbore s-a prăbușit peste un autoturism aflat în deplasare — fără a se înregistra victime —, și un eveniment rutier în județul Caraș-Severin, în localitatea Armeniș, unde roci desprinse de pe versanți au lovit un autoturism pe DN 6. Traficul s-a desfășurat alternativ, fără persoane rănite.

Forțele de intervenție rămân mobilizate pe teren pentru a sprijini populația și pentru a gestiona rapid eventuale noi situații de urgență.

Autoritățile recomandă populației să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte indicațiile instituțiilor responsabile și să fie pregătită pentru eventuale intervenții de urgență.

Pentru informații privind comportamentul adecvat în situații de risc, cetățenii pot accesa platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

Bilanțul intervențiilor din Capitală

Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codurilor meteorologice,  ISU B-IF a gestionat 38 de intervenții in municipiul București și județul Ilfov, după cum urmează:

În Capitală au fost gestionate 25 de intervenții:
– 18 copaci căzuți;
– 3 elemente de construcție desprinse;
– 5 acumulări de apă.
Au fost afectate 17 autoturisme.

În județul Ilfov au fost gestionate 13 intervenții:
– 3 copac căzuți;
– 2 elemente de construcție;
– 8 acumulări de apă.
A fost afectat un autoturism.

Predoiu, în vizită la Centrul de Coordonare, la ora 2 noaptea

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, s-a dus azi-noapte, în jurul orei 2, în vizită de lucru la Centrul de Coordonare a activității de gestionare a situațiilor de urgență de la nivelul MAI/DSU, completat cu grupa operativă a IGSU.

Ministrului i-a fost prezentată situația operativă precum și modul de gestionare a efectelor fenomenelor hidrometeorologice care erau în derulare în mai multe zone ale țării.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Mediafax
Efectele ciclonului care a lovit România: Case inundate și copaci căzuți în București, Ilfov și Giurgiu. Zeci de intervenții ale pompierilor
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Vedeta 'furată' de Pro TV de la Antena 1. Cea mai mare TRĂDARE din istoria recentă a televiziunii din România
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Ciclonul a lovit România: Zeci de gospodării inundate, copaci doborâți și porturi închise în Constanța
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Surpriză! Câte clase și ce studii are Anda Adam, de fapt. De ce era poreclită 'Andone' actuala concurentă Asia Express 2025
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe: va ploua cât pentru 3 luni
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Abia acum s-a aflat din ce cauză a murit Felix Baumgartner! Ce dezvăluiri au făcut anchetatorii la trei luni după decesul sportivului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Călin Georgescu și soția sa au primit interdicție. Cristela Georgescu a răbufnit public: Noi nu avem voie. Oamenii nu știu ce e în sala de judecată
Evz.ro
Cat costa un city break de toamnă. Destinațiile pe care le poți vizita cu bani puțini
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
A trecut aproape un an de la moartea fulgerătoare a Andreei Cuciuc! Adriana Ochișanu, mesaj plin de durere pentru tânăra artistă: „Suflet neprihănit și bun, copilă iubită, înțeleaptă, talentată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Premiul Nobel pentru Fizică, acordat pentru experimente în domeniul mecanicii cuantice
GÂNDUL GREEN Viitorul începe azi. Cum poți construi o locuință sustenabilă cu un buget REDUS. „Trebuie să vedem foarte bine cum consumăm energia”
08:30
Viitorul începe azi. Cum poți construi o locuință sustenabilă cu un buget REDUS. „Trebuie să vedem foarte bine cum consumăm energia”
ACTUALITATE Adrian Severin: „La o discuție despre politica europeană, Nicușor Dan a venit cu un DOCUMENT pe care nu trebuia să îl aibă”
08:30
Adrian Severin: „La o discuție despre politica europeană, Nicușor Dan a venit cu un DOCUMENT pe care nu trebuia să îl aibă”
EXTERNE Alertă aeriană în Europa: Harta și cronologia incidentelor care au produs îngrijorări și au perturbat traficul aerian
08:00
Alertă aeriană în Europa: Harta și cronologia incidentelor care au produs îngrijorări și au perturbat traficul aerian
POLITICĂ Oana Țoiu se întâlnește miercuri, 8 octombrie, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio
07:22
Oana Țoiu se întâlnește miercuri, 8 octombrie, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio
ACTUALITATE 8 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Sigourney Weaver împlinește 76 de ani, Matt Damon 55/ Armata română își face intrarea triumfală în București
07:15
8 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Sigourney Weaver împlinește 76 de ani, Matt Damon 55/ Armata română își face intrarea triumfală în București
EXCLUSIV Cum s-au organizat migranții români care stau ilegal în SUA ca să scape de patrulele lui Donald Trump. S-au luat după șefii cartelurilor mexicane
07:00
Cum s-au organizat migranții români care stau ilegal în SUA ca să scape de patrulele lui Donald Trump. S-au luat după șefii cartelurilor mexicane