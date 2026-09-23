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Un avion de antrenament al RAF s-a prăbușit în Țara Galilor. Cei doi piloți s-au catapultat

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Un avion de antrenament Hawk T2 al Forțelor Aeriene Regale britanice (RAF) s-a prăbușit miercuri, la scurt timp după decolarea de la baza RAF Valley, din Anglesey, Țara Galilor. Cei doi membri ai echipajului s-au catapultat din aeronavă și au fost localizați ulterior. Poliția a anunțat că ambii au suferit răni ușoare.

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Avionul a luat foc după decolare

Un martor aflat în apropierea locului incidentului a declarat că a văzut aeronava cuprinsă de flăcări la câteva momente după decolare, urmată de două explozii puternice. La locul prăbușirii a fost observat un nor mare de fum.

RAF a confirmat că cei doi membri ai echipajului s-au catapultat din avion și au fost localizați la scurt timp după incident.

Poliția din Nordul Țării Galilor a transmis că cei doi piloți sunt tratați pentru răni ușoare. O anchetă este în desfășurare în zona Pencarnisiog din Anglesey.

La fața locului au intervenit polițiști, pompierii și echipele Serviciului de Ambulanță din Țara Galilor.

Traficul feroviar, afectat

Incidentul a provocat și perturbări ale traficului feroviar din zonă.

Toate liniile dintre Bangor și Holyhead au fost blocate din cauza unui obstacol de pe calea ferată. Trenurile dintre cele două stații sunt anulate, iar perturbările sunt estimate să continue până în jurul orei 16:00.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice informațiile actualizate privind circulația trenurilor înainte de a pleca la drum și să își aloce mai mult timp pentru călătorie.

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