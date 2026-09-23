Lia Olguța Vasilescu îi răspunde lui Siegfried Mureșan: “Nu cred că aveți simțul ridicolului”

Duelul declarațiilor dintre prim- ministrul nominalizat și social- democrați continuă cu faza primarului Craiovei. Lia Olguța Vasilescu i-a dat replica premierului desemnat Siegfried Vasile Mureșan după ce acesta i-a transmis că „mai bine și-ar trimite soțul la muncă”, în loc să lanseze acuzații la adresa lui. Social-democrata i-a răspus că „nu are simțul ridicolului și nici perspicacitate”.

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Într-un mesaj adresat lui Siegfried Mureșan, pe o rețea de socializare, Lia Olguța Vasilescu îl critică pentru modul în care s-a comportat când a fost desemnat premier, dar și pentru activitatea sa politică.

„Domnule Siegfried,

Nu știu de unde ați tras, dumneavoastră sau „adepții” dumneavoastră, concluzia că pe mine mă deranjează că sunteți neamț. Dimpotrivă, cred că asta e singura dumneavoastră calitate, fiindcă eu alta nu am identificat. Ce am constatat, inclusiv la colegii dumneavoastră de partid, e că vă pronunță numele când Zigfrid, când Sigfried, când Siegfried și multe alte variante. Și am constatat-o acum vreo patru luni, deci dacă era să vă deranjeze, stați cam prost cu viteza de reacție. Sper să nu fiți în situația să trebuiască luată rapid vreo decizie, în cazul puțin probabil în care ați fi validat ca premier, că România ar rata orice țintă impusă„, a scris Vasilescu pe Facebook.

Lidera social- democrată îi amintește lui Siegfried Mureșan că a ajuns la Parlamentul European pe listele comune PSD-PNL și că liberalii l-ai plasat pe ultimul loc pentru că le era indiferent dacă pierde sau câștigă.

„Dar poate aveți alte calități…

Coloană vertebrală? Pinalti zice că nu, că v-a susținut financiar și nu ați zis măcar „danke”. Și nici deranjat de sursa de proveniență a banilor n-ați prea fost, deci nici cinstea nu vă dă afară din casă.

Simț al ridicolului? Nu cred că aveți, din moment ce vă plimbați de o lună în haina de candidat la funcția de premier și, când vă desemnează președintele, păreți surprins că cineva v-a luat totuși in serios și cereți răgaz de gândire.

Perspicacitate? Ați fi știut ca luați sub 160 de voturi dacă veniți in parlament, deci nici asta nu poate fi. Patriotism? Păi dacă ați cerut de atâtea ori sancțiuni financiare și nu numai contra României, e ultimul lucru de care vă putem bănui.

Pregătire economică? Ați fi venit cu un program, altul decât al lui Ilie Bolojan care a sărăcit România.

Nu mai trec in revistă ce alte calități ați putea avea fiindcă, sincer, nu le identific. Și nu le-a identificat nici partidul dvs când a depus lista de candidați la europarlamentare, comună cu cea a PSD, din păcate, și e o greșeală pe care nu o să o mai repetăm, devreme ce v-a pus pe ULTIMA poziție eligibilă. La risc. Că nu era nicio problemă pentru ei dacă pierdeați mandatul. Ca și acum. Doar nu credeți că vă ia vreunul în serios ca să pretindeți să vă luam noi?”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.