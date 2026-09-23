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Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații

Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
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Un capitol aparte din programul de guvernare al lui Siegfried Vasile Mureșan se referă la reformarea serviciilor de informații. Se are în vedere întărirea controlului civil și eliminarea prezenței ofițerilor acoperiți în presă, politică și biserică. De asemenea, în document se mai prevede ca șefii serviciilor să dețină cel mult două mandate, timp de opt ani, iar cei care ies din sistem să nu poată să facă politică cinci ani. Totodată, șefii serviciilor vor avea interzis în funcții publice de conducere zece ani, iar în acest timp vor fi obligați să-și declare averile.

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Din programul lui Mureșan: Reforma și controlul democratic al serviciilor

„Întărim controlul civil al serviciilor de informații. Nu vor fi permiși ofițerii acoperiți în presă, politică și biserică, limităm șefii serviciilor la cel mult două mandate și opt ani, iar cei care ies din sistem nu pot intra în politică timp de cinci ani și în funcții publice de conducere timp de zece ani, cu averea declarată public în tot acest interval”, se arată în document.

În urmă cu două săptămâni, Nicoleta Pauliuc, senator PNL, a anunțat că va depune nouă amendamente la proiectul de lege privind limitarea mandatelor șefilor serviciilor și structurilor de securitate, proiect inițiat de USR. Printre propuneri se numără maximum două mandate pentru aceeași persoană, cu o durată de cinci ani, evaluarea anuală în Parlament și reguli mai clare pentru numire și revocare. USR a scos de la sertar un proiect de lege prin care propune limitarea numărului de mandate pentru directorii serviciilor secrete. Inițiativa vine în contextul acuzațiilor aduse lui Lucian Pahonțu. Gândul a prezentat în exclusivitate documentul, AICI

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