Germania anunță că va PRELUNGI perioada în care desfășoară controale la frontiere

Andrei Văcaru
07 aug. 2025, 14:36, Știri externe
Ministrul de Interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, a anunțat că Guvernul va prelungi controalele sporite la frontieră dincolo de data limită anterioară, stabilită pentru mijlocul lunii septembrie.

De asemenea, Dobrindt a anunțat că a luat măsuri pentru a spori controalele de-a lungul frontierelor naționale în prima sa zi de mandat, la începutul lunii mai, provocând furia vecinilor Germaniei și în special a Guvernului polonez, notează Politico.

„Vom continua să menținem controalele la frontieră și, prin urmare, vom permite ca controalele la frontieră și respingerile să rămână în vigoare și după septembrie”, a declarat Dobrindt într-un interviu acordat joi.

Prin aceasta, el a confirmat menținerea celei mai controversate măsuri la frontieră: respingerea migranților fără acte, inclusiv a solicitanților de azil.

Germania introdusese controale la frontiere de teama creșterii migrației ilegale

Germania a reintrodus în numele securității interne controale temporare la toate frontierele sale pe 16 septembrie 2024, pentru o perioadă de șase luni. Chiar înainte de alegerile parlamentare de la sfârșitul lunii februarie, fostul cancelar Olaf Scholz a anunțat prelungirea măsurii pentru încă șase luni. În principiu, astfel de controale la frontierele interne sunt interzise în Spațiul Schengen, dar în cazurile de amenințări la adresa ordinii publice sau a securității, acestea sunt posibile pentru o perioadă de șase luni, cu prelungiri pentru o perioadă totală care nu depășește doi ani.

„Aceasta este o măsură necesară până când protecția frontierelor externe (ale UE) este operațională”, a explicat Dobrindt.

Noul Guvern federal german condus de cancelarul Friedrich Merz, alcătuit din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) împreună cu filiala sa bavareză Uniunea Creștin-Socială (CSU) și Partidul Social-Democrat (SPD) de centru-stânga al fostului cancelar Olaf Scholz, și-a stabilit printre priorități combaterea migrației ilegale, un obiectiv urmărit în această acțiune fiind și acela de a opri ascensiunea formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Una dintre măsurile anti-migrație ale noului guvern este respingerea la granițe a migranților clandestini, „cu excepția grupurilor vulnerabile, precum copiii și femeile gravide”, chiar dacă aceștia cer azil.

Măsura controversată a provocat tensiuni și cu Polonia, care acuză Berlinul că a trimis înapoi un număr mare de migranți și care a reintrodus temporar la rândul său controale la frontiera cu Germania la începutul lunii iulie.

Sursa foto: Shutterstock

