Primarul Kievului, Vitali Kliciko, le-a cerut locuitorilor capitalei să părăsească „temporar” orașul, pentru prima dată de la declanșarea invaziei ruse lansate în 2022, în condițiile în care temperaturile sunt glaciale, oscilând între -7 și -12 grade Celsius.

Lovituri ruse masive au lăsat fără căldură jumătate dintre clădirile rezidențiale din Kiev, determinându-l pe primarul orașului să îi îndemne vineri pe locuitori să evacueze orașul, dacă au această posibilitate, din cauza problemelor legate de furnizarea încălzirii și a energiei electrice.

„Fac apel la locuitorii capitalei care au posibilitatea să plece temporar din oraș, în zone unde există surse alternative de electricitate și căldură – faceți acest lucru”, a scris el pe canalul său de Telegram.

Klitschko a precizat că jumătate dintre clădirile de locuințe din Kiev au rămas fără încălzire.

„Jumătate dintre blocurile de apartamente din Kiev – aproape 6.000 – sunt în prezent fără încălzire, din cauza avarierii infrastructurii critice a capitalei. Există, de asemenea, întreruperi ale alimentării cu apă în oraș”, a mai adăugat el.

Peste 500.000 de consumatori din Kiev au rămas fără curent electric după o serie de explozii care au avut loc mai devreme în oraș, a declarat prim-ministrul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko.

Oficialul ucrainean a menționat că întreruperile de curent sunt raportate și în „anumite localități din majoritatea regiunilor” țării.

