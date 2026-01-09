Prima pagină » Știri externe » Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul

Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul

Olga Borșcevschi
09 ian. 2026, 16:17, Știri externe
Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, le-a cerut locuitorilor capitalei să părăsească „temporar” orașul, pentru prima dată de la declanșarea invaziei ruse lansate în 2022, în condițiile în care temperaturile sunt glaciale, oscilând între -7 și -12 grade Celsius.

Lovituri ruse masive au lăsat fără căldură jumătate dintre clădirile rezidențiale din Kiev, determinându-l pe primarul orașului să îi îndemne vineri pe locuitori să evacueze orașul, dacă au această posibilitate, din cauza problemelor legate de furnizarea încălzirii și a energiei electrice.

„Fac apel la locuitorii capitalei care au posibilitatea să plece temporar din oraș, în zone unde există surse alternative de electricitate și căldură – faceți acest lucru”, a scris el pe canalul său de Telegram.

Klitschko a precizat că jumătate dintre clădirile de locuințe din Kiev au rămas fără încălzire.

„Jumătate dintre blocurile de apartamente din Kiev – aproape 6.000 – sunt în prezent fără încălzire, din cauza avarierii infrastructurii critice a capitalei. Există, de asemenea, întreruperi ale alimentării cu apă în oraș”, a mai adăugat el.

Federația Rusă a bombardat capitala Ucrainei cu drone. Foto: X

Peste 500.000 de consumatori din Kiev au rămas fără curent electric după o serie de explozii care au avut loc mai devreme în oraș, a declarat prim-ministrul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko.

Oficialul ucrainean a menționat că întreruperile de curent sunt raportate și în „anumite localități din majoritatea regiunilor” țării.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Rusia a bombardat cu rachete hipersonice Oreșnik, aproape de granița NATO. Kremlinul afirmă că e un răspuns la presupusul atac asupra casei lui Putin

Câte trupe plănuiesc Marea Britanie și Franța să trimită în Ucraina pentru asigurarea păcii. Germania ar putea trimite soldați în România și Polonia

Recomandarea video

Citește și

IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota
15:51
Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota
CONTROVERSĂ China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez
15:08
China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez
ULTIMA ORĂ Statele Unite confiscă a cincea navă cu petrol a Venezuelei: Petrolierul Olina în Caraibe. Blocada globală maritimă a SUA continuă
15:02
Statele Unite confiscă a cincea navă cu petrol a Venezuelei: Petrolierul Olina în Caraibe. Blocada globală maritimă a SUA continuă
MESAJ Palestinienii au „dreptul de a trăi în pace pe propriul lor pământ”, afirmă Papa Leon al XIV-lea
14:36
Palestinienii au „dreptul de a trăi în pace pe propriul lor pământ”, afirmă Papa Leon al XIV-lea
MILITAR Soldații danezi sunt obligați să pună mâna pe arme în cazul în care americanii intră în Groenlanda. O lege din 1952 le permite să evite scenariul din al Doilea Război Mondial
14:16
Soldații danezi sunt obligați să pună mâna pe arme în cazul în care americanii intră în Groenlanda. O lege din 1952 le permite să evite scenariul din al Doilea Război Mondial
FLASH NEWS Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului
13:52
Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”
Cancan.ro
Blestemul Power Couple: Au DIVORȚAT din cauza emisiunii de la Antena 1
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
De ce păsările de munte cântă dimineața și de ce uneori sunt tăcute?
ULTIMA ORĂ Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur: PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. „A votat fără să protejeze fermierii români”
16:23
Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur: PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. „A votat fără să protejeze fermierii români”
PERICOL Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”
16:19
Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”
ECONOMIE Producția de automobile în România a scăzut în 2025, însă țara noastră își consolidează poziția la nivelul UE
16:12
Producția de automobile în România a scăzut în 2025, însă țara noastră își consolidează poziția la nivelul UE
ALERTĂ Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
16:04
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
SPORT Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului
16:00
Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului
SCANDAL Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”
15:37
Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”

Cele mai noi

Trimite acest link pe