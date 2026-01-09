Prima pagină » Știri externe » Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota

Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota

Ruxandra Radulescu
09 ian. 2026, 15:51, Știri externe

Protestele violente din Iran au atins un nou apogeu, după ce un clip arată cum zeci de iranieini împușcați de forțele de securitate islamice zac la pământ într-o cameră, înconjurați de sânge

În imagini se poate vedea cum oamenii vin în ajutorul victimelor, pentru a verifica dacă mai există persoane care sunt în viață. Filmarea captează groaza și disperarea celor care descoperă masacrul comis de forțele islamice.

Martorii spun că în jur de 50 de protestatari au fost împușcați și uciși cu o mitralieră montată pe o Toyota în orașul Fardis.

Ofițer iranian ucis și ars de viu

Un alt incident cumplit a avut loc în contextul conflictelor din Iran, ca act de retaliere. Un ofițer de securitate iranian a fost ucis și ars de protestatari în Marvdasht, provincia Fars.

Protestele violente din Iran, generate de prăbușirea economică și tensiuni politice, durează de peste zece zile și au făcut o mulțime de victime. Violențele de stradă au intensificat presiunea asupra Republicii Islamice, în contextul celor mai mari confruntări din ultimii trei ani.

Protestele s-au extins în peste 348 de locații din toate cele 31 de provincii ale Iranului de săptămâna trecută, a relatat miercuri Agenția de știri pentru drepturile omului. Presa a raportat cel puțin 2.200 de arestări până în prezent. Oficialii iranieni nu au publicat cifre complete privind victimele sau arestările.

Joi, guvernul iranian a întrerupt accesul la internet și liniile telefonice în toată țara după ce protestele antiguvernamentale au izbucnit în capitala Teheranului.

FOTO: X

