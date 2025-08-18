Prima pagină » Știri externe » Germania avertizează asupra pretențiilor Chinei în regiunea Asia-Pacific/ Ministrul de Externe denunță SPRIJINUL Beijingului pentru Moscova

18 aug. 2025, 11:30, Știri externe
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a avertizat asupra tensiunilor tot mai mari din regiunea Asia-Pacific, acuzând China că „modifică unilateral” frontierele și acționează „din ce în ce mai agresiv”.

„China amenință periodic, mai mult sau mai puțin deschis, că va schimba unilateral status quo-ul și va modifica frontierele în favoarea sa”, a declarat Johann Wadephul,  cu ocazia unei vizite în Japonia.

„Orice escaladare în acest centru comercial internațional sensibil ar avea consecințe grave la adresa securității și economiei globale”, a subliniat ministrul de Externe, după o întâlnire cu omologul său japonez, Takeshi Iwaya.

Într-o declarație publicată duminică, înaintea vizitei lui Wadephul în Japonia, se preciza că Beijingul „își afirmă din ce în ce mai mult supremația regională și, făcând astfel de demersuri, contestă principiile dreptului internațional”.

„Comportamentul din ce în ce mai agresiv al Chinei are implicații și pentru noi în Europa: principiile fundamentale ale coexistenței noastre globale sunt în joc”, a avertizat ministrul.

Pretențiile Chinei provoacă tensiuni la nivel mondial

Johann Wadephul a criticat „sprijinul Chinei pentru mașinăria de război rusă”, în contextul în care liderii europeni au avertizat, în repetate rânduri, asupra atitudinii Beijingului față de războiul din Ucraina.

„Fără acest sprijin, războiul de agresiune împotriva Ucrainei nu ar fi posibil. China este cel mai mare furnizor de bunuri cu dublă utilizare al Rusiei și cel mai bun client al său pentru petrol și gaze”, a declarat ministrul german, citat de cotidianul Le Figaro.

De asemenea, invazia Rusiei în Ucraina a stârnit îngrijorarea Japoniei, din cauza legăturilor pe care Moscova le are cu Beijingul și cu Phenianul. Tokyo și-a exprimat îngrijorările că Beijingul ar putea urma exemplul Moscovei în privința Taiwanului, iar demersurile Phenianului de a trimite trupe în Ucraina pentru a susține efortul de război rusesc au provocat tensiuni în regiune.

