Prima pagină » Știri externe » Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni discută luni cu Donald Trump. Care este PROGRAMUL anunțat de Casa Albă

Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni discută luni cu Donald Trump. Care este PROGRAMUL anunțat de Casa Albă

Andrei Văcaru
18 aug. 2025, 11:14, Știri externe
Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni discută luni cu Donald Trump. Care este PROGRAMUL anunțat de Casa Albă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Washington, acolo unde se va întâlni, alături de alți lideri europeni, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

În cadrul întâlnirii de luni vor fi discutate, printre altele, concluziile summit-ului dintre Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, dar și opțiunile pe care le au statele occidentale în ceea ce privește conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Alături de Zelenski, la Washington se mai află președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Italiei, Giorgia Meloni, dar și președintele Finlandei, Alexandeer Stubb.

Întâlnirea de luni vine după ce liderii europeni s-au reunit duminică într-o videoconferință a „Coaliției de Voință”, la finalul căreia președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis că „dacă arătăm astăzi slăbiciune în fața Rusiei, punem bazele unor noi conflicte”.

Care este progrmaul discuțiilor de la Washington

Potrivit CNN, programul întâlnirilor este următorul:

  • 19:00, ora României: Liderii europeni ajung la Casa Albă
  • 20:00, ora României: Trump îl primește pe Volodimir Zelenski
  • 20:15, ora României: Întâlnire bilaterală Trump – Zelenski
  • 21:15, ora României: Trump îi primește pe liderii europeni
  • 22:00, ora României: Discuții multilaterale între Donald Trump și liderii europeni.

GÂNDUL va prezenta, în regim LIVE TEXT, evoluția discuțiilor de la Washington.

Ucraina nu ar urma să primească garanții privind aderarea la NATO

Donald Trump a declarat că președintele ucrainean poate pune capăt războiului Rusiei „dacă dorește”, dar că „Ucraina nu va intra în NATO” ca parte a unui acord de pace, amintește BBC.

Cu câteva ore înainte de a-l primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, Trump a mai spus că „nu va exista nicio recuperare” a peninsulei Crimeea, pe care Moscova a anexat-o ilegal în 2014. Remarcile lui Trump vin după summitul său Vladimir Putin din Alaska. După ce a sosit în SUA, duminică seara, Zelenski și-a reiterat apelul pentru garanții de securitate din partea aliaților.

Un oficial american a declarat duminică seara că Putin a fost de acord cu un posibil pact de securitate similar NATO pentru Ucraina. Președintele rus s-a opus în mod constant ideii ca Ucraina să se alăture Alianței Nord-Atlantice, mai amintește sursa citată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zelenski a ajuns la Washington pentru a discuta cu Trump OPRIREA războiului din Ucraina: „Sper că va obliga Rusia să încheie o pace adevărată”

Volodimir ZELENSKI și liderii europeni se întâlnesc cu Donald Trump, la Washington. Cu ce neclarități merge președintele Ucrainei la Casa Albă

Sursa foto: Profimedia

Citește și

ACTUALITATE AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de CORUPȚIE, revine la viaţă / Voluntarii vor să transforme zona într-o „perlă a Europei”
12:10
AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de CORUPȚIE, revine la viaţă / Voluntarii vor să transforme zona într-o „perlă a Europei”
ACTUALITATE O vulnerabilitate a tancurilor NATO, descoperită după ce un tanc rusesc de ultimă generație a fost eliminat de o dronă FPV ucraineană
11:44
O vulnerabilitate a tancurilor NATO, descoperită după ce un tanc rusesc de ultimă generație a fost eliminat de o dronă FPV ucraineană
EXTERNE Germania avertizează asupra pretențiilor Chinei în regiunea Asia-Pacific/ Ministrul de Externe denunță SPRIJINUL Beijingului pentru Moscova
11:30
Germania avertizează asupra pretențiilor Chinei în regiunea Asia-Pacific/ Ministrul de Externe denunță SPRIJINUL Beijingului pentru Moscova
EXTERNE DETALII din culisele întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska. Cum s-au „tranșat” granițele teritoriale ale Ucrainei
10:26
DETALII din culisele întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska. Cum s-au „tranșat” granițele teritoriale ale Ucrainei
EXTERNE Japonia se opune semnării unui acord între Ucraina și Rusia, care ar compromite integritatea TERITORIALĂ/ „Implicarea SUA rămâne extrem de importantă”
10:11
Japonia se opune semnării unui acord între Ucraina și Rusia, care ar compromite integritatea TERITORIALĂ/ „Implicarea SUA rămâne extrem de importantă”
EXTERNE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 682. Proteste masive în tot Israelul. Demonstranții cer încetarea războiului din Gaza
10:04
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 682. Proteste masive în tot Israelul. Demonstranții cer încetarea războiului din Gaza
Mediafax
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Reacții aprinse!
Digi24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Vin ploile de astăzi în România. ANM a emis cod portocaliu și galben în mai multe județe
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Antena 3
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Digi24
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit într-un accident la etapa de Autocross de la Câmpulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Cele mai scumpe mașini înmatriculate în România - Ferrari, Lamborghini, McLaren etc
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
S-a stins un mare actor. Toată lumea e în doliu: A fost un om de un talent remarcabil
Evz.ro
Pilonul II de pensii. Efectele contribuțiilor neregulate și ale schimbării locului de muncă
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
O dresoare a fost ucisă de o orcă, după ce i-a rupt coloana vertebrală și i-a smuls scalpul! Dawn Brancheau nu a mai avut nicio șansă să supraviețuiască
RadioImpuls
Moment viral cu Andreea Antonescu la o cantare! Artista a cantat intr-un concert fara spectatori! Comentariile pline de ironii curg intr-una pe Tiktok: "Erau 10 oameni cu tot cu personalul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
De ce unii oameni vorbesc în somn?