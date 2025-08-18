Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni discută luni cu Donald Trump. Care este PROGRAMUL anunțat de Casa Albă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Washington, acolo unde se va întâlni, alături de alți lideri europeni, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

În cadrul întâlnirii de luni vor fi discutate, printre altele, concluziile summit-ului dintre Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, dar și opțiunile pe care le au statele occidentale în ceea ce privește conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Alături de Zelenski, la Washington se mai află președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Italiei, Giorgia Meloni, dar și președintele Finlandei, Alexandeer Stubb.

Întâlnirea de luni vine după ce liderii europeni s-au reunit duminică într-o videoconferință a „Coaliției de Voință”, la finalul căreia președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis că „dacă arătăm astăzi slăbiciune în fața Rusiei, punem bazele unor noi conflicte”.

Care este progrmaul discuțiilor de la Washington

Potrivit CNN, programul întâlnirilor este următorul:

19:00, ora României: Liderii europeni ajung la Casa Albă

Liderii europeni ajung la Casa Albă 20:00, ora României: Trump îl primește pe Volodimir Zelenski

Trump îl primește pe Volodimir Zelenski 20:15, ora României: Întâlnire bilaterală Trump – Zelenski

Întâlnire bilaterală Trump – Zelenski 21:15, ora României: Trump îi primește pe liderii europeni

Trump îi primește pe liderii europeni 22:00, ora României: Discuții multilaterale între Donald Trump și liderii europeni.

GÂNDUL va prezenta, în regim LIVE TEXT, evoluția discuțiilor de la Washington.

Ucraina nu ar urma să primească garanții privind aderarea la NATO

Donald Trump a declarat că președintele ucrainean poate pune capăt războiului Rusiei „dacă dorește”, dar că „Ucraina nu va intra în NATO” ca parte a unui acord de pace, amintește BBC.

Cu câteva ore înainte de a-l primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, Trump a mai spus că „nu va exista nicio recuperare” a peninsulei Crimeea, pe care Moscova a anexat-o ilegal în 2014. Remarcile lui Trump vin după summitul său Vladimir Putin din Alaska. După ce a sosit în SUA, duminică seara, Zelenski și-a reiterat apelul pentru garanții de securitate din partea aliaților.

Un oficial american a declarat duminică seara că Putin a fost de acord cu un posibil pact de securitate similar NATO pentru Ucraina. Președintele rus s-a opus în mod constant ideii ca Ucraina să se alăture Alianței Nord-Atlantice, mai amintește sursa citată.

Sursa foto: Profimedia