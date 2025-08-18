Japonia se opune semnării unui acord între Ucraina și Rusia, care ar compromite integritatea TERITORIALĂ/ „Implicarea SUA rămâne extrem de importantă”

Japonia și-a exprimat îngrijorările cu privire la viitoarele discuții dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, opunându-se ferm semnării unui acord cu Rusia, care implică pierderi teritoriale

Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, a salutat eforturile președintelui Donald Trump de a pune capăt invaziei rusești în Ucraina și de a obține o „pace justă și durabilă”, a transmis Ministerul de Externe, cu ocazia desfășurării videoconferinței „coaliției celor dispuși” de duminică.

„Implicarea activă continuă a Statelor Unite rămâne extrem de importantă”, a declarat Ishiba.

Comentariile premierului japonez au venit în urma întâlnirii dintre Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, care a avut loc vineri, în Alaska. Cu ocazia acestor discuții, Trump a renunțat la obiectivul său de a obține un armistițiu între cele două state, încurajându-l pe liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, să accepte un acord de pace rapid.

„Președintele Zelenski poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte. Trebuie să facem o înțelegere”, a declarat Trump, duminică.

Japonia susține semnarea unui acord „just și durabil” între Ucraina și Rusia

Japonia este îngrijorată de semnarea unui acord rapid, care ar implica pierderi teritoriale, statul exprimându-se ferm în favoarea menținerii ordinii globale bazate pe reguli.

„Problemele legate de suveranitatea și integritatea teritorială sunt extrem de îngrijorătoare și trebuie discutate într-un mod care să includă Ucraina”, a declarat Ishiba.

„Coaliția celor dispuși” a subliniat, miercurea trecută, că „frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”, reiterându-și susținerea în această direcție, duminică, afirmându-și, totodată, susținerea pentru Ucraina și pe necesitatea obținerii unor garanții de securitate pentru Kiev.

Invazia Rusiei în Ucraina a stârnit îngrijorarea Japoniei, din cauza legăturilor pe care Moscova le are cu Beijingul și cu Phenianul, potrivit cotidianului The Japan Times. Tokyo și-a exprimat îngrijorările că Beijingul ar putea urma exemplul Moscovei în privința Taiwanului, iar demersurile Phenianului de a trimite trupe în Ucraina pentru a susține efortul de război rusesc au provocat tensiuni în regiune.

