Sébastien Lecornu a prezentat un proiect bugetar provizoriu. Ce vizează planul fiscal al premierului FRANȚEI

14 oct. 2025, 15:49, Economic
Premierul-desemnat al Franței, Sébastien Lecornu, a propus, marți, 29 de măsuri fiscale, inclusiv taxe suplimentare, în proiectul bugetului pe anul 2026, în eforturile de reducere a deficitului bugetar.

Proiectul vizează în primul rând reducerea deficitului bugetar la nivelul de 4,7% din PIB și prelungirea cu un an a contribuțiilor diferențiate în funcție de venituri, afirmă surse guvernamentale citate de cotidianul Le Monde.

Printre opțiunile luate în considerare de Guvernul Lecornu se numără menținerea unui deficit bugetar de 5,0%, ceea ce ar permite atenuarea impactului anulării reformei pensiilor, evaluat la sute de milioane de euro în primul an.

Dacă nu va fi blocată printr-o moțiune de cenzură, dezbaterea parlamentară va fi intensă. În stadiul actual, proiectul propus de Sébastien Lecornu prevede 29 de măsuri fiscale.

”Voi face o propunere privind bugetul în care anumite impozite vor crește, iar altele vor scădea”, a semnalat Lecornu acum câteva săptămâni.

Textul de lege prevede introducerea unor noi taxe. Prima ar viza activele ”neasociate unei activități operaționale a acțiunilor patrimoniale”, vizând 20.000-30.000 de entități sau persoane foarte bogate care și-au ferit activele de verificările fiscale.

”Este un mecanism folosit de numeroase firme pentru a evita plata impozitelor”, a avertizat Ministerul Finanțelor.

Franța se confruntă cu o criză politică gravă. Premierul-desemnat, Sebastien Lecornu, și-a dat demisia imediat după formarea Guvernului, dar a fost numit în funcție din nou de președintele Emmanuel Macron. Forțele politice de centru care oferă sprijin guvernelor numite de Emmanuel Macron nu au majoritate largă în Parlament, iar convocarea alegerilor anticipate ar fi în avantajul partidelor de extremă-dreapta și de stânga.

Foto: Profimedia

