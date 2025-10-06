Prima pagină » Știri externe » FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale

06 oct. 2025, 08:12, Știri externe
FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale

Prim-ministrul Franței, Sebastien Lecornu, și-a anunțat noul Guvern, duminică, la aproximativ o lună de la preluarea funcției sale, în urma demisiei lui Francois Bayrou.

Anunțul a venit la sfârșitul unei săptămâni de negocieri și presiuni din partea tuturor părților, în special din partea dreptei, care, în pofida unei puternice diviziuni interne, a fost de acord să rămâne la guvernare.

Sebastien Lecornu a anunțat noii membri ai Guvernului său, constând în câțiva miniștri care au rămas în funcție, dar și câteva surprize neașteptate:

  • Ministrul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării – Elisabeth Borne;
  • Ministrul Teritoriilor de Peste Mări – Manuel Valls;
  • Ministrul Justiției – Gerald Darmanin;
  • Ministrul de Interne – Bruno Retailleau;
  • Ministrul Forțelor Armate și al Afacerilor Veteranilor – Bruno Le Maire;
  • Ministrul Muncii, Sănătății, Solidarității, Familiei, Independenței și Persoanelor cu Dizabilități – Catherine Vautrin;
  • Ministrul Culturii – Rachida Dati;
  • Ministrul Economiei și Finanțelor și al Suveranității Industriale și Energetice – Roland Lescure;
  • Ministrul Europei și Afacerilor Externe – Jean Noel Barrot;
  • Ministrul Amenajării Regionale, Descentralizării și Locuințelor – Eric Woerth;
  • Ministrul Trazniției Ecologice, Biodiversității, Pădurilor, Mării și Pescuitului – Agnes Pannier-Runcacher;
  • Ministrul Agriculturii și Suveranității Alimentare – Annie Genevard;
  • Ministrul Conturilor Publice – Amelie de Montchalin;
  • Ministrul Transfprmării și Funcției Publice, Inteligenței Artificiale și Tehnologiei Digitale – Naima Moutchou;
  • Ministrul Transporturilor Philippe Tabarot;
  • Ministrul Sportului, Tineretului și Vieții Comunitare – Marina Ferrari;
  • Purtător de cuvânt al Guvernului și ministru pentru Egalitatea de gen în lupta împotriva discriminării – Aurore Berge;
  • Ministru pentru relațiile cu Parlamentul – Mathieu Lefevre.

Lecornu se confruntă cu o criză politică

Totuși, pare că premierul se confruntă cu prima sa criză de la fondare Guvernului, partidele de opoziției denunțând că deciziile acestuia nu reflectă „schimbarea” promisă, potrivit cotidianului Le Figaro.

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat, vineri, că renunța la asumarea răspunderii Guvernului și la adoptarea unui buget fără vot, în contextul în care partidele de opoziție au amenințat cu propunerea unei moțiuni de cenzură.

„Întrucât Guvernul nu mai poate fi în măsură să întrerupă dezbaterile, nu mai există, așadar, nicio scuză pentru ca aceste dezbateri să nu înceapă săptămâna viitoare”, a declarat Lecornu.

Foto: Profimedia

Lecornu depune eforturi pentru a pune capăt crizei politice din FRANȚA/ Partidele de opoziție își exprimă dubiile cu privire la măsurile premierului

