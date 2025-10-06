FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale

Prim-ministrul Franței, Sebastien Lecornu, și-a anunțat noul Guvern, duminică, la aproximativ o lună de la preluarea funcției sale, în urma demisiei lui Francois Bayrou.
Anunțul a venit la sfârșitul unei săptămâni de negocieri și presiuni din partea tuturor părților, în special din partea dreptei, care, în pofida unei puternice diviziuni interne, a fost de acord să rămâne la guvernare.
Sebastien Lecornu a anunțat noii membri ai Guvernului său, constând în câțiva miniștri care au rămas în funcție, dar și câteva surprize neașteptate:
Totuși, pare că premierul se confruntă cu prima sa criză de la fondare Guvernului, partidele de opoziției denunțând că deciziile acestuia nu reflectă „schimbarea” promisă, potrivit cotidianului Le Figaro.
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat, vineri, că renunța la asumarea răspunderii Guvernului și la adoptarea unui buget fără vot, în contextul în care partidele de opoziție au amenințat cu propunerea unei moțiuni de cenzură.
„Întrucât Guvernul nu mai poate fi în măsură să întrerupă dezbaterile, nu mai există, așadar, nicio scuză pentru ca aceste dezbateri să nu înceapă săptămâna viitoare”, a declarat Lecornu.
Foto: Profimedia
