O echipă de recunoaștere a armatei germane a primit ordinul de a părăsi imediat Groenlanda, la doar câteva zile după sosirea pe insula arctică, anunță Bild. Echipa formată din 15 soldați a fost instruită să părăsească insula duminică, fără a oferi însă explicații pentru acest gest.

Echipa de recunoaștere a Forțelor Armate Germane, care a fost trimisă în Groenlanda acum câteva zile ca parte a unui efort european mai larg, condus de Danemarca, ca răspuns la tensiunile diplomatice și geopolitice cu Statele Unite, a primit ordinul să se întoarcă înapoi pe continent.

Deși s-a anunțat inițial că soldații vor rămâne pe insulă mai mult decât era planificat, trupele germane au plecat în secret, fără niciun anunț, notificare sau explicație. Purtătorul de cuvânt al misiunii, care se afla la fața locului, nu a răspuns solicitărilor făcute de jurnaliștii Bild. Mai mult, nici oficialii de la Berlin nu au oferit un răspuns în această privință.

Nu se știe motivul pentru care trupele germane s-au retras după doar două zile

Potrivit Bild, ordinul de plecare a fost primit de la Berlin în această dimineață, iar trupelor de la fața locului nu li s-a dat nicio explicație. Este neclar dacă Germania își retrage soldații ca răspuns la tarifele impuse de Donald Trump împotriva oponenților politicii sale agresive asupra Groenlandei, sau dacă există și alte motive pentru retragere. Actualele tarife suplimentare impuse de Donald Trump ar putea costa Germania până la 15 miliarde de dolari pe an.

Cei 15 soldați din armată, forțe aeriene și marină au sosit vineri în Groenlanda, ca parte a unei misiuni de recunoaștere a statelor NATO, la invitația Danemarcei. Obiectivul misiunii a fost acela de a desfășura exerciții și și de a explora potențialele oportunități viitoare de instruire. Desfășurarea trupelor a fost inițiată după ce o întâlnire între miniștrii de externe ai Danemarcei, Groenlandei și Statelor Unite a eșuat miercuri la Washington

