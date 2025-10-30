Prima pagină » Știri externe » Gest extrem la protestele masive din Israel împotriva serviciului militar obligatoriu. Scandal pe tema interzicerii dreptului de vot pentru cei care refuză înrolarea

Gest extrem la protestele masive din Israel împotriva serviciului militar obligatoriu. Scandal pe tema interzicerii dreptului de vot pentru cei care refuză înrolarea

30 oct. 2025, 20:06, Știri externe
Gest extrem la protestele masive din Israel împotriva serviciului militar obligatoriu. Scandal pe tema interzicerii dreptului de vot pentru cei care refuză înrolarea
Galerie Foto 10

Sute de mii de protestatari au luat cu asalt străzile Ierusalimului pentru a protesta împotriva înrolării în armată. Evreii ultraortodocși au rostit rugăciuni, au scandat împotriva guvernului și au luat cu asalt clădirile înconjurătoare. Societatea din Israel este atât de tensionată încât mulți evrei au început să recurgă la gesturi extreme. Un tânăr de 20 de ani, în semn de protest, a ales să se arunce de la etajul 20 al unei clădiri în construcție.

Protestele au apărut pe fondul încercărilor guvernului de a recruta noi membrii în armată. Evreii ultraortodocși sunt scutiți de la serviciul militar. Acest lucru stârnește, pe de altă parte, nemulțumiri din partea societății laice, care are un sentiment de revoltă accentuat față de aceste cutume, mai ales după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Pe rețelele de socializare din Israel se discută și se fac sondaje despre anularea dreptului de vot pentru cei care refuză înrolarea în armată.

Curtea Supremă din Israel a decis încă de anul trecut că nu există nici o bază legală care să permită scutirile de la serviciul militar. IDF a declarat că are nevoie în prezent de încă 12.000 de soldați pentru a completa efectivele.

Mediafax
