Gest neobișnuit, repetat de premierul Albaniei în fața lui Meloni. Ce înseamnă „îngenuncherea”

Premierul Albaniei, Edi Rama, a îngenunchiat în fața premierului Italiei, Giorgia Meloni. Din nou!

Care este motivul pentru care premierul Albaniei, fost jucător de baschet, face acest gest?

Rama a întâmpinat-o pe prim-ministra italiană cu multă galanterie la întâlnirea de joi, de la Roma. După ce s-a ridicat, premierul Albaniei a zâmbit și a îmbrățișat-o pe Meloni.

Cei doi a purtat discuții despre relațiile bilaterale. Edi Rama a mai atras atenția în 2025, când a îngenuncheat în fața Giorgiei Meloni la sosirea acesteia la summitul Comunității Politice Europene.

Edi Rama a declarat ulterior că având înălțimea de 2.01 metri, iar Meloni având 1,60 metri, a făcut acest gest doar „ca să ajungă la înălțimea mea”.

În schimb, președintele american Donald Trump pare că s-a lepădat de prim-ministra italiană, considerată cândva una dintre marile sale favorite. Giorgia Meloni a fost singurul lider european care a participat la ceremonia de inaugurare a lui Trump pentru cel de-al doilea mandat de președinte.

