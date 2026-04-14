Donald Trump s-a lepădat de Giorgia Meloni, una dintre marile sale favorite: ”Nu mai este aceeași persoană”

Donald Trump a lansat un atac direct la adresa premierului italian, Giorgia Meloni, într-un interviu acordat publicației Corriere della Sera. Până recent, liderul american o descria pe Meloni drept un aliat apropiat.

Fără să fie întrebat despre acest subiect, Donald Trump a venit cu o întrebare corespondentului Corriere della Sera la New York.

„Vă place faptul că președinta voastră (a Consiliului, n.r.) nu face nimic pentru a obține petrolul? Le place oamenilor? Nu-mi pot imagina. Sunt șocat de ea. Credeam că are curaj, m-am înșelat”, spune Donald Trump în interviul acordat.

Întrebat dacă a discutat direct cu Meloni despre aceste nemulțumiri, Trump a admis că nu. În schimb, a susținut că Italia evită implicarea internațională, deși, în opinia lui, beneficiază de sprijinul Statelor Unite.

„Spune pur și simplu că Italia nu vrea să fie implicată. Chiar dacă Italia își procură petrolul de acolo, chiar dacă America este foarte importantă pentru Italia. Nu crede că Italia ar trebui să fie implicată. Crede că America ar trebui să facă treaba în locul ei”.

 Donald Trump: „Meloni nu mai este aceeași persoană”

Tensiunea a crescut și mai mult când a fost adus în discuție un schimb de replici anterior legat de declarațiile lui Trump despre Papa Leon.

„Ea este cea inacceptabilă, pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar arunca Italia în aer în două minute dacă ar avea ocazia”, adăugând că premierul italian „nu vrea să ne ajute în cadrul NATO, nu vrea să ne ajute să renunțăm la armele nucleare. Este cu totul altfel decât îmi imaginam.”

În urmă cu o lună, Trump o numea pe Meloni „o prietenă” și „un lider puternic care încearcă să ajute”.

Acum, discursul său capătă o notă alarmistă. Acesta declară că Meloni „nu mai este aceeași persoană, iar Italia nu va mai fi aceeași țară”, iar „imigrația ucide Italia și întreaga Europă”.

Giorgia Meloni este de partea lui Leon în disputa cu Trump

Trump a făcut afirmații halucinante la adresa Papei Leon al XIV-lea, acuzându-l că „catastrofal în politica externă”, susține criminalitatea, imigrația și încercarea Iranului de a obține bomba atomică.

Giorgia Meloni a considerat „inacceptabile” cuvintele adresate de președintele american, Papei, după ce Leon al XIV-lea a criticat războiul din Orientul Mijlociu și a condamnat remarcile făcute de acesta, spunând că apelurile la pace pe care le transmite Suveranul Pontif sunt „corecte”.

„Papa este capul Bisericii Catolice și este corect și normal ca el să invoce pacea și să condamne toate formele de război”, a adăugat prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

