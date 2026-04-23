Gestul inconștient al unui turist. Cum a ajuns la spital dintr-un parc cu dinozauri

A fost nevoie de un gest inconștient pentru ca un turist să devină primul om din istorie care a fost rănit după ce l-a mușcat un „dinozaur” inspirat din filmele SF. Clipul s-a viralizat rapid pe internet.

Accidentul neobișnuit a avut loc pe 7 aprilie, în China, în Beihu Wetland Park din Changchun, Jilin. Parcul e recunoscut pentru că are dinozauri animatronici.

Un bărbat și-a băgat capul în gura unui dinozaur

Potrivit presei locale, un bărbat curios și-a pus capul în gura unui dinozaur mecanic, modelat după un velociraptor albastru din „Jurassic Park”, ilustrat în mod eronat din punct de vedere științific.

Velociraptorul era o specie de dinozauri carnivori, poate cei mai fioroși prădători bipezi care au trăit în Asia în urmă cu 75 de milioane de ani.

Gestul inconștient al unui turist care a ajuns la spital

Turistul n-a realizat însă că modelul animatronic își poate închide gura și astfel a rămas cu capul blocat câteva secunde. A reușit în final să-și scoată capul din gura dinozaurului.

Bărbatul s-a ales nu doar cu o sperietură zdravănă, dar a suferit și o rănire minoră. El a dat publicității o poză cu două zgârieturi pe gât după ce și-a băgat capul în gura velociraptorului.

Despre velociraptori: Nu arătau ca-n filme

Despre velociraptori se mai știe că ar fi avut pene și dimensiunea unui curcan sau a unul lup. Înălțimea unor exemplare variază de la 1,5 metri la 2,07 metri. Aceștia aveau o greutate medie de 14-19 kilograme. Și erau foarte rapizi, precum gheparzii. Paleontologii au estimat că alergau cu 40 km/oră după ce le-au analizat fosilele picioarelor.

Velociraptorii își foloseau ghearele de la picioare pentru a-și imobiliza prada capturată. Aceștia vânau și mâncau mamifere, amfibieni, dinozauri și reptile de dimensiuni mici, fie scormoneau după ouăle și chiar puii a unor dinozauri erbivori.

În filmele „Jurassic Park”, este ilustrat eronat ca o reptilă de 2 metri și 90 de kg. Un ilustrator, Fred Wierum, a publicat o imagine cu adevărata înfățișare științifică a unui velociraptor. Cercetătorii au stabilit că aceștia aveau pene, dar nu pentru zbor. Ci din mai multe motive: izolație termică, manevrabilitate, dar mai ales pentru sezoanele de împerechere și protejarea cuiburilor.

National Geographic a publicat o altă ilustrație cu înfățișarea științifică a velociraptorului, într-o variantă în care este parțial acoperit cu pene și la fel de înfricoșător ca-n filme.

De ce au dispărut?

Arheologii au găsit fosile de velociraptori numai în Asia: în Deșertul Gobi din Mongolia, în nordul Chinei, în Formațiunea Bayan Mandahu.

Specia n-a trăit decât 4 milioane de ani, în Cretacicul Târziu. A apărut acum 75 milioane de ani și a dispărut în urmă cu 71 de milioane de ani. Motivul dispariției velociraptorilor chiar cu mult înainte de extincția K-Pg (impactul asteroidului de acum 66 milioan de ani care a dus la dispariția completă a dinozaurilor) este încă un mister.

Potrivit Britannica, cercetătorii speculează că velociraptorii au dispărut din cauza schimbărilor de mediu ce le-ar fi perturbat ecosistemul (și implicit, lanțul trofic). Au prosperat pe teritoriul de azi al Deșertului Gobi, la vremea când era o zonă de vegetație tropicală luxuriantă. Din cauza încălzirii și deșertificării, vegetația s-a redus, animalele erbivore mici au dispărut treptat, iar velociraptorii au suferit de foame până au ajuns în pragul extincției. Deșertul Gobi s-a format în urmă cu 50 de milioane de ani.

Sursa Video: TikTok/The Sun

