Gestul inconștient al unui turist. Cum a ajuns la spital dintr-un parc cu dinozauri

A fost nevoie de un gest inconștient pentru ca un turist să devină primul om din istorie care a fost rănit după ce l-a mușcat un „dinozaur” inspirat din filmele SF. Clipul s-a viralizat rapid pe internet. 

Accidentul neobișnuit a avut loc pe 7 aprilie, în China, în Beihu Wetland Park din Changchun, Jilin. Parcul e recunoscut pentru că are dinozauri animatronici.

Un bărbat  și-a băgat capul în gura unui dinozaur

Potrivit presei locale, un bărbat curios și-a pus capul în gura unui dinozaur mecanic, modelat după un velociraptor albastru din „Jurassic Park”,  ilustrat în mod eronat din punct de vedere științific.

Velociraptorul era o specie de dinozauri carnivori, poate cei mai fioroși prădători bipezi care au trăit în Asia în urmă cu 75 de milioane de ani.

Turistul n-a realizat însă că modelul animatronic își poate închide gura și astfel a rămas cu capul blocat câteva secunde. A reușit în final să-și scoată capul din gura dinozaurului.

Bărbatul s-a ales nu doar cu o sperietură zdravănă, dar a suferit și o rănire minoră. El a dat publicității o poză cu două zgârieturi pe gât după ce și-a băgat capul în gura velociraptorului.

Despre velociraptori: Nu arătau ca-n filme

Despre velociraptori se mai știe că ar fi avut pene și dimensiunea unui curcan sau a unul lup. Înălțimea unor exemplare variază de la 1,5 metri la 2,07 metri. Aceștia aveau o greutate medie de 14-19 kilograme. Și erau foarte rapizi, precum gheparzii. Paleontologii au estimat că alergau cu 40 km/oră după ce le-au analizat fosilele picioarelor.

Velociraptorii își foloseau ghearele de la picioare pentru a-și imobiliza prada capturată. Aceștia vânau și mâncau mamifere, amfibieni, dinozauri și reptile de dimensiuni mici, fie scormoneau după ouăle și chiar puii a unor dinozauri erbivori.

În filmele „Jurassic Park”, este ilustrat eronat ca o reptilă de 2 metri și 90 de kg.  Un ilustrator, Fred  Wierum, a publicat o imagine cu adevărata înfățișare științifică a unui velociraptor. Cercetătorii au stabilit că aceștia aveau pene, dar nu pentru zbor. Ci din mai multe motive: izolație termică, manevrabilitate, dar mai ales pentru sezoanele de împerechere și protejarea cuiburilor.

National Geographic a publicat o altă ilustrație cu înfățișarea științifică a velociraptorului, într-o variantă în care este parțial acoperit cu pene și la fel de înfricoșător ca-n filme.

De ce au dispărut?

Arheologii au găsit fosile de velociraptori numai în Asia: în Deșertul Gobi din Mongolia, în nordul Chinei, în Formațiunea Bayan Mandahu.

Specia n-a trăit decât 4 milioane de ani, în Cretacicul Târziu. A apărut acum 75 milioane de ani și a dispărut în urmă cu 71 de milioane de ani. Motivul dispariției velociraptorilor chiar cu mult înainte de extincția K-Pg (impactul asteroidului de acum 66 milioan de ani care a dus la dispariția completă a dinozaurilor) este încă un mister.

Potrivit Britannica, cercetătorii speculează că velociraptorii au dispărut din cauza schimbărilor de mediu ce le-ar fi perturbat ecosistemul (și implicit, lanțul trofic).  Au prosperat pe teritoriul de azi al Deșertului Gobi, la vremea când era o zonă de vegetație tropicală luxuriantă. Din cauza încălzirii și deșertificării, vegetația s-a redus, animalele erbivore mici au dispărut treptat, iar velociraptorii au suferit de foame până au ajuns în pragul extincției. Deșertul Gobi s-a format în urmă cu 50 de milioane de ani.

Sursa Video: TikTok/The Sun

Autorul recomandă: Rezervația naturală pe care o poți vizita cu ocazia Zilei Copilului. Aici au fost descoperite fosile de DINOZAURI

FLASH NEWS Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment
14:18
Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment
FLASH NEWS Summit informal UE: Zelenski merge personal în Cipru pentru a se asigura că împrumutul de 90 miliarde va fi deblocat. „Totul se va finaliza astăzi”
13:49
Summit informal UE: Zelenski merge personal în Cipru pentru a se asigura că împrumutul de 90 miliarde va fi deblocat. „Totul se va finaliza astăzi”
TENSIUNI Iranul publică imagini cu soldații iranieni care iau cu asalt navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz
13:10
Iranul publică imagini cu soldații iranieni care iau cu asalt navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz
CONTROVERSĂ Un restaurant din Japonia a devenit viral după ce și-a servit clienții cu felii de porc „invizibile”
12:45
Un restaurant din Japonia a devenit viral după ce și-a servit clienții cu felii de porc „invizibile”
FLASH NEWS Slovacia a început deja să primească țiței prin conducta Drujba. Ce anunță autoritățile de la Bratislava
12:04
Slovacia a început deja să primească țiței prin conducta Drujba. Ce anunță autoritățile de la Bratislava
INVESTIȚIE Trump vrea să transforme România în destinație de lux. Emisarul Glick anunță proiecte premium pentru investitori și turiști în Cluj și București
11:46
Trump vrea să transforme România în destinație de lux. Emisarul Glick anunță proiecte premium pentru investitori și turiști în Cluj și București
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu s-a căsătorit cu chirurgul vedetelor de la Hollywood
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o proteină care ar putea ajuta la inversarea căderii părului
BREAKING NEWS PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern: PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat
14:14
PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern: PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat
ULTIMA ORĂ Miniștrii PSD sosesc la guvern ca să-și depună demisiile
14:00
Miniștrii PSD sosesc la guvern ca să-și depună demisiile
METEO Se schimbă radical vremea și revin iernile de altădată? Ce spune climatologul Lucian Sfîcă despre modificările climatice
13:55
Se schimbă radical vremea și revin iernile de altădată? Ce spune climatologul Lucian Sfîcă despre modificările climatice
SANCȚIUNI ANPC a amendat cu 30.000 de lei firma din spatele panourilor anti-cezariană din București. Instituția acuză practici comerciale incorecte
13:51
ANPC a amendat cu 30.000 de lei firma din spatele panourilor anti-cezariană din București. Instituția acuză practici comerciale incorecte
EXCLUSIV Ponta, pesimist când vine vorba de dosarul pozelor din alegerile prezidențiale. „De la DIICOT nu se va întâmpla nimic/E de dosarele X ce e acolo”
13:40
Ponta, pesimist când vine vorba de dosarul pozelor din alegerile prezidențiale. „De la DIICOT nu se va întâmpla nimic/E de dosarele X ce e acolo”
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a semnat pentru Legea Femicidului: „Un act de recunoaștere a unei realități dureroase”
13:40
Nicuşor Dan a semnat pentru Legea Femicidului: „Un act de recunoaștere a unei realități dureroase”

