02 feb. 2026, 16:41, Social
Decizia luată de hoteluri a stârnit revoltă în jurul clienților. Se desființează ușile de la toalete
Sursa: Freepik

Hotelurile au adoptat o nouă tendință, aceea de înlocuire a ușilor de la toaletele din cameră cu perdele sau paravane glisante. Clienții sunt revoltați și spun că acest lucru reduce intimitatea din camerele lor. 

Decizia hotelurilor, desființează ușile toaletelor din cameră 

Camerele de hotel tradiționale sunt pe cale de dispariție. Noutatea absolută, pe care tot mai multe hoteluri o adoptă este de a elimina ușile toaletelor din camere, precizează Antena 3 CNN. 

Mulți clienți au fost revoltați față de această măsură care li se pare prea drastică. „Îmi iubesc soțul, dar nu vreau să-l văd folosind baia”, a comentat o clientă dezamăgită de uşa de sticlă transparentă pentru Wall Street Journal. Situația stânjenitoară este alimentată și de faptul că nu toți călătores în cuplu, spre exemplu, pot fi și doi colegi de muncă care împart aceeași cameră de hotel. În cazul acesta, există un nivel scăzut de încredere și intimitate, iar împărțirea spațiului în felul acesta ar putea crea probleme. Alegerea lanțurilor hoteliere a fost cauzată, în primul rând, din motive economice, pe care le rezolvă astfel printr-un spaţiu minimalist. 

O baie mobilată tradițional necesită evident costuri de întreținere: de exemplu, există becuri de schimbat, mânere de înlocuit periodic și facturi de instalații sanitare de plătit. Aşezarea unei toalete în centrul camerei şi apoi amenajarea restului băii în jur are probabil un impact mai mic asupra bugetului companiei. 

Site special pentru evaluarea hotelurilor

A fost creat un site special pentru evaluarea hotelurilor în funcție de gradul de intimitate, acesta se numește Bring Back Doors. Descrierile hotelurilor se concentrează pe prezența sau absența ușilor de la toalete. Astfel a fost întocmită o listă de hoteluri care le-au eliminat și cele care încă le au. „Meriți intimitate atunci când călătorești. Meriți uși de baie reale. Găsirea unui hotel cu o ușă de baie reală nu ar trebui să fie o problemă”, se arată pe pagina principală. 

