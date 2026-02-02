Prima pagină » Știri externe » Surpriză majoră pe scena premiilor Grammy: Dalai Lama s-a numărat printre marii câștigători ai serii. Ce trofeu le-a „furat“ artiștilor

02 feb. 2026, 14:07, Știri externe
Gala premiilor Grammy din acest an a fost una plină de surprize. Bad Bunny a devenit primul cântăreţ recompensat cu trofeul „Albumul anului”, Cher a pășit pe scena de la Los Angeles după 18 ani, iar Justin Bieber și-a uimit fanii cu o reprezentație, după patru ani de absență. Numele pe care nimeni nu se aștepta să-l audă pe scena Grammy-urilor a fost, însă, cel al liderului spiritual al budismului tibetan, Dalai Lama.

Pe lângă Nobelul pentru Pace, câștigat în 1989, Dalai Lama a adăugat acum în palmaresul său și un trfeu Grammy. Liderul spiritual budist în vârstă de 90 de ani, care trăiește în exil în India, a fost anunțat câștigător la ceremonia Grammy de la Los Angeles, pentru cartea sa audio Meditații: Reflecțiile Sanctității Sale Dalai Lama, relatează The Guardian.

Pe contul oficial de Instagram, Dalai Lama a declarat că este recunoscător pentru primul său premiu Grammy.

„Primesc această recunoaștere cu recunoștință și umilință”, a declarat el într-o postare pe rețelele de socializare. „Nu o consider ceva personal, ci o recunoaștere a responsabilității noastre universale comune.”

Dalai Lama – lăudat în întreaga lume pentru campania sa neobosită pentru o mai mare autonomie pentru patria sa tibetană, pe care Beijingul o consideră parte integrantă a Chinei – a mai spus: „Cred cu adevărat că pacea, compasiunea, grija pentru mediul înconjurător și înțelegerea unității umanității sunt esențiale pentru bunăstarea colectivă a tuturor celor opt miliarde de oameni”.

Cântărețul american Rufus Wainwright a fost cel care a acceptat premiul în numele liderului spiritual. Dalai Lama avea 23 de ani când a fugit din capitala tibetană, Lhasa, temându-se pentru viața sa, după ce trupele chineze au înăbușit o revoltă în 1959. Nu s-a mai întors niciodată. Laureatul premiului Nobel pentru pace insistă că mai are mulți ani de trăit, dar tibetanii se pregătesc pentru un viitor inevitabil fără el. Budiștii tibetani cred că el este a 14-a reîncarnare a unui lider spiritual născut pentru prima dată în 1391. China comunistă îl condamnă pe Dalai Lama ca rebel separatist și a declarat anul trecut că trebuie să aprobe eventualul său succesor. Dalai Lama spune că numai biroul său din India are acest drept.

