Iranul cheamă Statele Unite la masa negocierilor. Președintele Pezeshkian a ordonat începerea discuțiilor nucleare cu Washingtonul

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a ordonat începerea discuțiilor nucleare cu Statele Unite, precizează Fars, care citează o sursă guvernamentală iraniană. Discuțiile cu Statele Unite vor avea loc probabil în Turcia în câteva zile.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a declarat luni că Iranul studiază cu atenție structura potențialelor negocieri cu SUA și se concentrează pe ridicarea sancțiunilor și promovarea intereselor naționale. De asemenea, Tasnim a citat o sursă care a confirmat că negocierile dintre Iran și Statele Unite, cu participarea unor înalți oficiali din ambele țări, vor începe probabil în următoarele zile.

Întâlnirea va avea loc, cel mai probabil, în Turcia

Locația și data exactă a întâlnirii nu au fost încă confirmate, dar aceste negocieri vor avea loc probabil la nivelul ministrului de externe, Abbas Araghchi, și al trimisului special al SUA, Steve Witkoff. Teheranul și Washingtonul au purtat cinci runde de discuții indirecte privind programul nuclear al Iranului înainte ca Israelul să declanșeze un război împotriva Republicii Islamice în iunie 2025, care a inclus atacuri asupra siturilor nucleare iraniene. Mediată de Oman, a șasea rundă de discuții urma să aibă loc la Muscat, dar a fost anulată din cauza raidurilor israeliene.

Trump speră la un acord cu Iranul

Donald Trump a declarat că speră să ajungă la un acord cu Iranul chiar și în contextul escaladării tensiunilor după ce ayatollahul Ali Khamenei a avertizat că orice atac american ar declanșa un „război regional”.

„Nu noi suntem cei care încep un război și nu vrem să atacăm nicio țară”, a declarat liderul suprem al Iranului, potrivit presei de stat. „Dar dacă America atacă sau dăunează Iranului, națiunea iraniană va da o lovitură puternică, iar orice război inițiat de America se va răspândi în regiune.”

Deși ambele părți au semnalat că sunt pregătite să reia discuțiile, președintele SUA a refuzat în continuare să spună dacă a luat „decizia finală” cu privire la utilizarea sau nu a forței împotriva Iranului. Într-o declarație adresată reporterilor, Trump a declarat: „Sperăm să facem o înțelegere. Dacă vom face o înțelegere, e bine. Dacă nu vom face o înțelegere, vom vedea ce se întâmplă.”

