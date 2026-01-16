Gestul teribil al unei mame, și-a vândut fiica unui bărbat în vârstă de 25 de ani, în Italia. Cum a reușit să scape copila din mâinile agresorului

O adolescentă de 14 ani a fost găsită rătăcind pe străzile unui orășel din provincia Ferrara, Italia, după ce a fost vândută și supusă unor abuzuri fizice și psihice grave. Un trecător a observat-o în timp ce umbla desculță, îmbrăcată în haine subțiri în toiul nopții, cu vânătăi pe corp, relatează presa italiană.

Fata ajunsese în Italia la finalul lunii noiembrie împreună cu mama sa, ambele fiind originare din Macedonia de Nord. Potrivit anchetatorilor, mama, cu ajutorul unui intermediar, a vândut-o unui bărbat de 25 de ani, de origine bosniacă, care locuia într-o tabără de romi din Italia, în schimbul unei sume de bani.

După ce copila a ajuns pe mâinile bărbatului, cei doi au călătorit în multe zone ale Italiei, iar apoi s-au stabilit în cele din urmă în provincia Ferrara. Acolo, minora a fost supusă bătăilor și umilințelor de neimaginat.

Un trecător a observat-o în timp ce rătăcea pe străzi și a alertat poliția, fata a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Ulterior, ea a fost preluată de serviciile sociale și acum se află sub protecție.

Bărbatul de 25 de ani a fost arestat, el este acum cercetat pentru rele tratamente, vătămare corporală și acte sexuale cu un minor, deși nu au fost constatate urme de violență sexuală fizică. Având în vedere că victima este minoră, faptele sunt considerate infracțiuni grave. Parchetul a deschis o anchetă pentru a stabili toți vinovații.

