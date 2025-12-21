Prima pagină » Știri externe » Gestul unui binefăcător misterios care a schimbat viețile a zeci de familii din Statele Unite

21 dec. 2025, 20:04, Știri externe
Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, când micile gesturi pot schimba destine, un binefăcător misterios a reușit să aducă speranța și lacrimi de bucurie pentru zeci de familii modeste din Delaware.

În numai câteva minute, bărbatul a reușit să șteargă datoriile a 50 de familii și a achitat aproape 8.000 de dolari, apoi s-a făcut nevăzut, lăsând în urmă doar uimire și bucurie. Gestul lui nu a fost unul întâmplător, ci continuarea unei tradiții pe care mama lui care a decedat a început-o în urmă cu 25 de ani.

Cum s-au schimbat viețile a zeci de familii din SUA, în urma unui gest al unui binefăcător

La doar o lună după ce fusese angajată ca vânzătoare, Shatyra Streeter, mamă singură din Wilmington, a fost chemată în biroul managerului magazinului. Inițial s-a gândit că ar putea fi în pericol de a-și pierde locul de muncă. În schimb, a primit unul dintre cele mai emoționante daruri din viața ei.

Managerul i-a transmis că un străin achitase în mod anonim datoria de 110 dolari pentru cumpărături, haine și încălțăminte pentru fiica sa, Valerie. „A fost o adevărată binecuvântare”, spune ea. „Un miracol de Crăciun”.

„Sunt foarte norocos. Nu mai am nevoie de nimic în viață, dar sunt mulți oameni care au”, a declarat binefăcătorul anonim.„De fiecare dată când aud sunetul tranzacției aprobate, am lacrimi în ochi. Știu că încă o persoană va avea un Crăciun mai bun”.

Bărbatul încă păstrează și acum teancul gros de chitanțe din ziua aceea și l-a arătat jurnaliștilor din casa sa din Greenville, unde a acceptat să fie fotografiat doar cu condiția să nu i se vadă fața. El povesteşte că această iniţiativă în urmă cu mulţi ani, când mama sa a decis să plătească datoriile unei persoane necunoscute. Casierul, surprins, a sunat clientul pentru a confirma. „I-au spus: ‘Aveți un înger de Crăciun care v-a plătit cumpărăturile’”, își amintește el. „A fost incredibil”.

Așa s-a născut tradiția, pe care au continuat-o împreună an de an, până la moartea mamei sale, în urmă cu nouă ani. De atunci, bărbatul duce mai departe gestul singur, mărind suma cheltuită în fiecare an. În prezent, îl implică și pe fiul său adolescent. Când vine Crăciunul, știe ce avem de făcut, spune tatăl, cu mândrie.

