Giorgia Meloni a fost denunțată la Curtea Penală Internațională pentru presupusa complicitate la genocidul din FÂȘIA GAZA

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat, marți, că ea și doi dintre miniștrii săi au fost denunțați la Curtea Penală Internațională pentru presupusă complicitate la genocid, în legătură cu ofensiva Israelului în Gaza.

Meloni a dezvăluit că ministrul Apărării, Guido Crosetto, și ministrul de Externe, Antonio Tajani, au fost denunțați, și posibil și Roberto Cingolani, șeful grupului de apărare Leonardo.

„Nu cred că mai există un alt caz similar în lume sau în istorie”, a afirmat Meloni.

Prim-ministrul Italiei nu a oferit detalii despre cine a intentat procesul împotriva ei și a miniștrilor ei.

În Italia s-au desfășurat zeci de proteste în ultima săptămână, aducând sute de mii de oameni în stradă pentru a se exprima împotriva uciderilor în masă din Gaza, mulți protestatari îndreptându-se și asupra lui Meloni.

Guvernul italian menține dialogul cu Israelul

Guvernul ei de dreapta, un susținător ferm al Israelului, s-a distanțat recent de ceea ce numește ofensiva sa „disproporționată” din Gaza, dar nu a rupt nicio legătură comercială sau diplomatică și nici nu a recunoscut statul Palestina.

Atacul israelian asupra Fâșiei Gaza a început după ce gruparea islamistă Hamas a ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici, într-un atac asupra sudului Israelului pe 7 octombrie 2023.

Răspunsul Israelului a provocat moartea a peste 67.000 de persoane, spun oficialii din domeniul sănătății din Gaza

Israelul neagă acuzațiile de genocid, potrivit ziarului The Times of Israel.

Meloni a spus că a fost „uimită” de acuzația de complicitate la genocid, deoarece „oricine cunoaște situația știe că Italia nu a autorizat noi livrări de arme către Israel după 7 octombrie”.

