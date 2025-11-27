După ce Donald Trump a spus că Africa de Sud nu va primi o invitație la summit-ul G20 din anul 2026 din Miami, CNN anunță că, în locul națiunii africane, președintele american plănuiește să invite Polonia să participe la reuniunea primelor 20 de economii naționale.
„La ordinul meu, Africa de Sud NU va primi o invitație la G20 din 2026, care va avea loc anul viitor în marele oraș Miami, Florida”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social.
Președintele Statelor Unite s-a distanțat de Africa de Sud în februarie acest an, după ce a acuzat că fermierii albi din țara sud-africană sunt discriminați. Mai mult, una aceasta, SUA au boicotat reuniunea G20 din Africa de Sud pe fondul acuzațiilor conform cărora guvernul de la Pretoria comite genocid împotriva sud-africanilor albi.
„Statele Unite nu au participat la G20 din Africa de Sud, deoarece guvernul sud-african refuză să recunoască sau să abordeze oribilele abuzuri ale drepturilor omului îndurate de afrikaneri și de alți descendenți ai coloniștilor olandezi, francezi și germani”, a spus Trump pe Truth Social.
Donald Trump a susținut miercuri că, la încheierea reuniunii din acest an, „Africa de Sud a refuzat să predea președinția G20 unui reprezentant de rang înalt al ambasadei SUA, care a participat la ceremonia de închidere”.
Președintele american l-a susținut deschis pe Nawrocki în alegerile prezidențiale din Polonia de anul acesta. După ce a câștigat scrutinul, Trump l-a invitat pe Nawrocki la Casa Albă, unde cei doi și-au consolidat astfel relațiile. Președintele polonez promovează un parteneriat strategic puternic cu SUA, iar Trump a promis chiar o posibilă creștere a trupelor americane pe teritoriul polonez.
Administrația de la Washington intenționează să invite Polonia să participe direct la întâlnirile G20 din anul 2026, arată CNN. Polonia urmărește acest statut de mult timp și acum face acest lucru din poziții mult mai sigure – în acest an țara a depășit Elveția și a devenit a 20-a cea mai mare economie a lumii.
Karol Nawrocki a declarat, după întâlnirea de la Casa Albă din septembrie, că Trump l-a invitat să participe la summit-ul G20 din 2026. Întâlnirea va avea loc la complexul de golf al președintelui SUA din Doral, Florida, în luna decembrie
Ministrul de finanțe al Poloniei a declarat luna trecută pentru postul de radio polonez RMF FM că „având în vedere că am avut treizeci și cinci de ani de creștere economică neîntreruptă și suntem a douăzecea cea mai mare economie din lume, înaintea, printre altele, a Elveției, aspirațiile noastre de a adera la G20 sunt pe deplin justificate”.