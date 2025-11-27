Grație relației dintre președinții Trump și Nawrocki, Polonia ar putea face parte din G20 din 2026

După ce Donald Trump a spus că Africa de Sud nu va primi o invitație la summit-ul G20 din anul 2026 din Miami, CNN anunță că, în locul națiunii africane, președintele american plănuiește să invite Polonia să participe la reuniunea primelor 20 de economii naționale.

„La ordinul meu, Africa de Sud NU va primi o invitație la G20 din 2026, care va avea loc anul viitor în marele oraș Miami, Florida”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social.

Președintele Statelor Unite s-a distanțat de Africa de Sud în februarie acest an, după ce a acuzat că fermierii albi din țara sud-africană sunt discriminați. Mai mult, una aceasta, SUA au boicotat reuniunea G20 din Africa de Sud pe fondul acuzațiilor conform cărora guvernul de la Pretoria comite genocid împotriva sud-africanilor albi.

„Statele Unite nu au participat la G20 din Africa de Sud, deoarece guvernul sud-african refuză să recunoască sau să abordeze oribilele abuzuri ale drepturilor omului îndurate de afrikaneri și de alți descendenți ai coloniștilor olandezi, francezi și germani”, a spus Trump pe Truth Social.

Donald Trump a susținut miercuri că, la încheierea reuniunii din acest an, „Africa de Sud a refuzat să predea președinția G20 unui reprezentant de rang înalt al ambasadei SUA, care a participat la ceremonia de închidere”.