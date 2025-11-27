Prima pagină » Știri externe » Grație relației dintre președinții Trump și Nawrocki, Polonia ar putea face parte din G20 din 2026

Grație relației dintre președinții Trump și Nawrocki, Polonia ar putea face parte din G20 din 2026

27 nov. 2025, 17:07, Știri externe
Grație relației dintre președinții Trump și Nawrocki, Polonia ar putea face parte din G20 din 2026

După ce Donald Trump a spus că Africa de Sud nu va primi o invitație la summit-ul G20 din anul 2026 din Miami, CNN anunță că, în locul națiunii africane, președintele american plănuiește să invite Polonia să participe la reuniunea primelor 20 de economii naționale.

„La ordinul meu, Africa de Sud NU va primi o invitație la G20 din 2026, care va avea loc anul viitor în marele oraș Miami, Florida”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social.

Președintele Statelor Unite s-a distanțat de Africa de Sud în februarie acest an, după ce a acuzat că fermierii albi din țara sud-africană sunt discriminați. Mai mult, una aceasta, SUA au boicotat reuniunea G20 din Africa de Sud pe fondul acuzațiilor conform cărora guvernul de la Pretoria comite genocid împotriva sud-africanilor albi.

„Statele Unite nu au participat la G20 din Africa de Sud, deoarece guvernul sud-african refuză să recunoască sau să abordeze oribilele abuzuri ale drepturilor omului îndurate de afrikaneri și de alți descendenți ai coloniștilor olandezi, francezi și germani”, a spus Trump pe Truth Social.

Donald Trump a susținut miercuri că, la încheierea reuniunii din acest an, „Africa de Sud a refuzat să predea președinția G20 unui reprezentant de rang înalt al ambasadei SUA, care a participat la ceremonia de închidere”.

Karol Nawrocki, prietenul lui Donald Trump din Europa de Est

Președintele american l-a susținut deschis pe Nawrocki în alegerile prezidențiale din Polonia de anul acesta. După ce a câștigat scrutinul, Trump l-a invitat pe Nawrocki la Casa Albă, unde cei doi și-au consolidat astfel relațiile. Președintele polonez promovează un parteneriat strategic puternic cu SUA, iar Trump a promis chiar o posibilă creștere a trupelor americane pe teritoriul polonez.

Administrația de la Washington intenționează să invite Polonia să participe direct la întâlnirile G20 din anul 2026, arată CNN. Polonia urmărește acest statut de mult timp și acum face acest lucru din poziții mult mai sigure – în acest an țara a depășit Elveția și a devenit a 20-a cea mai mare economie a lumii.

Karol Nawrocki a declarat, după întâlnirea de la Casa Albă din septembrie, că Trump l-a invitat să participe la summit-ul G20 din 2026. Întâlnirea va avea loc la complexul de golf al președintelui SUA din Doral, Florida, în luna decembrie

Ministrul de finanțe al Poloniei a declarat luna trecută pentru postul de radio polonez RMF FM că „având în vedere că am avut treizeci și cinci de ani de creștere economică neîntreruptă și suntem a douăzecea cea mai mare economie din lume, înaintea, printre altele, a Elveției, aspirațiile noastre de a adera la G20 sunt pe deplin justificate”.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea
16:38
Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea
ULTIMA ORĂ 🚨 Declarația lui Putin care dă fiori reci: „Suntem pregătiți să luptăm până la ultimul ucrainean”. Liderul rus spune că e gata să dea în scris că nu atacă Europa și pune condiții pentru oprirea războiului din Ucraina
15:51
🚨 Declarația lui Putin care dă fiori reci: „Suntem pregătiți să luptăm până la ultimul ucrainean”. Liderul rus spune că e gata să dea în scris că nu atacă Europa și pune condiții pentru oprirea războiului din Ucraina
EXTERNE Uniunea Europeană ar putea începe discuțiile pentru pachetul 20 de sancțiuni împotriva Rusiei în ianuarie anul viitor
15:33
Uniunea Europeană ar putea începe discuțiile pentru pachetul 20 de sancțiuni împotriva Rusiei în ianuarie anul viitor
EXTERNE Macron introduce serviciul militar voluntar în Franța: zece luni de instrucție și 800 de euro pe lună pentru tinerii de peste 18 ani
15:06
Macron introduce serviciul militar voluntar în Franța: zece luni de instrucție și 800 de euro pe lună pentru tinerii de peste 18 ani
EXTERNE Fosta noră a lui Trump îi supără pe greci. Ambasadoarea SUA la Atena a purtat o ținută strâmtă și transparentă la un eveniment formal
14:33
Fosta noră a lui Trump îi supără pe greci. Ambasadoarea SUA la Atena a purtat o ținută strâmtă și transparentă la un eveniment formal
DEZVĂLUIRI Chinezii nu se lasă: au creat un nou virus mai periculos decât cel din pandemie. SADS-CoV se poate răspândi de 10.000 de ori mai rapid
13:56
Chinezii nu se lasă: au creat un nou virus mai periculos decât cel din pandemie. SADS-CoV se poate răspândi de 10.000 de ori mai rapid
Mediafax
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru împodobit
Digi24
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide azi complet traficului
Mediafax
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
O nouă metodă științifică ar putea dezvălui ce s-a întâmplat înainte de Big Bang
Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public, interzicerea fotoreporterilor în debutul ședințelor de guvern, agenda premierului, ținută la secret, Legea Tăcerii, inițiată de apropiați ai premierului. Gândul prezintă războiul declanșat de Bolojan împotriva presei și a libertății de exprimare
16:49
Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public, interzicerea fotoreporterilor în debutul ședințelor de guvern, agenda premierului, ținută la secret, Legea Tăcerii, inițiată de apropiați ai premierului. Gândul prezintă războiul declanșat de Bolojan împotriva presei și a libertății de exprimare
LIFESTYLE Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
16:39
Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
SCANDAL Social-democrații îi cer explicații de urgență lui Moșteanu în scandalul diplomelor. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi cere chiar demisia
16:33
Social-democrații îi cer explicații de urgență lui Moșteanu în scandalul diplomelor. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi cere chiar demisia
EXCLUSIV România contra Trump și a partenerului strategic. Marius Tucă: Nicușor și Bolojan merg pe contrasens într-o căruță trasă de doi ponei
16:15
România contra Trump și a partenerului strategic. Marius Tucă: Nicușor și Bolojan merg pe contrasens într-o căruță trasă de doi ponei