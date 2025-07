Grecia: INCENDIU puternic în Thasos. Mărturia unui român aflat în vacanță în insulă: „A fost foarte intens și înfricoșător”

Un incendiu de vegetație de amploare a izbucnit miercuri noaptea în zona Glykadi din insula Thasos din Grecia.

Flăcările au continuat să ardă și joi dimineața, iar situația din insula frecventată și de turiști români este „dificilă”, potrivit presei elene. Flăcările afectează un teren accidentat și greu accesibil, complicând eforturile de izolare și stingere, notează Ekathimerini.

Potrivit postului de radio de stat ERT, incendiul afectează două zone: zona Glykadi, în nordul insulei, și zona localităților Pachis și Rachoni, spre sud-est.

Autoritățile continuă eforturile de a izola incendiul și de a proteja comunitățile și infrastructura din apropiere. Potrivit sursei citate, la fața locului au fost desfășurate echipaje pentru stingerea incendiilor, careu au primit inclusiv întăriri din Kavala. Zeci de voluntari s-au alăturat, de asemenea, efortului, sprijiniți de autocisterne municipale cu apă și utilaje grele.

Flăcările se răspândesc rapid, mai ales ca urmare a vântului puternic. Potrivit Departamentului de Pompieri, nicio locuință nu este amenințată. Cu toate acestea, vânturi puternice bat în zonă, ceea ce face dificilă stingerea incendiului, care s-ar putea extinde.

Primarul insulei a solicitat oprirea traficului din port spre Prinos, deoarece drumul trebuie să fie gol, pentru ca utilajele și autospecialele de pompieri să poată acționa fără probleme. Totodată, alimentarea cu energie electrică a fost oprită în mai multe zone din insulă.

Un turist român, Tiberius Davos, aflat în concediu pe insulă a povestit pentru GÂNDUL că incendiul este unul violent, fiind întețit de vântul puternic.

„Am ajuns aseară (miercuri, n. red.) în portul Limenas, unde intenționam să mănânc ceva. Am văzut inițial o flacără mică, dar din cauza vântului foarte puternic, focul s-a extins incredibil de repede. Am trecut aproape de foc, la aproximativ doi kilometri distanță. De pe un deal am văzut cum flăcările ardeau cu o intensitate uriașă. Erau foarte multe mașini de pompieri, excavatoare, scutere și motociclete – toți grecii s-au mobilizat exemplar. A fost o experiență pe care nu mi-aș fi imaginat-o vreodată. Am auzit despre incendiile din Grecia, dar trăindu-le pe viu, e altceva. A fost foarte intens și înfricoșător”, a povestit el.