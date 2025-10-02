Greta Thunberg care a fost reținută de autoritățile israeliene. Cum a încercat să livreze AJUTOARE în Fâșia Gaza

Mai mulți activiștii au fost reținuți în largul coastelor israeliene de paza de coastă a statului Israel după ce au organizat o acțiune pe mare, compusă din peste 40 de ambarcațiuni, cu scopul de a livra ajutoare în Fâșia Gaza.

Printre activiști s-a numărat și Greta Thunberg, care nu este la prima ispravă de acest gen, ea fiind expulzată în mod repetat în trecut de autoritățile israeliene, după ce a fost prinsă încercând să livreze ajutoare palestinienilor din Fâșia Gaza.

Potrivit Reuters, activiști care au refuzat expluzarea, au fost arestați pentru încălcarea blocadei maritime. În total, aproximativ 40 de ambarcațiuni au fost interceptate de marina militară israeliană.

„Toți pasagerii sunt în siguranță și sănătoși. Se îndreaptă spre Israel, de unde vor fi deportați în Europa”, transmite Ministerul israelian de Externe.

Activiștii urmează să fie transferați la autoritatea de imigrare din Ashdod, de unde vor fi mutați la închisoarea Ketziot din sudul Israelului înainte de a fi deportați.

„O ultimă navă, care în mod activ lansează provocări, a rămas în afara zonei de luptă activă. Dacă va încălca limita stabilită prin blocadă, atunci vor fi preluați de paza de coastă și deportați”, explică Ministerul israelian de Externe.

Flotila de activiști, care a plecat la sfârșitul lunii august, transportă medicamente și alimente spre Gaza și este formată din peste 40 de nave civile, având la bord aproximativ 500 de parlamentari, avocați și activiști.

