Prima pagină » Știri externe » Gucci și alte branduri de modă celebre, acuzate de crearea unui MONOPOL. Comisia Europeană a decis amenzi uriașe

Gucci și alte branduri de modă celebre, acuzate de crearea unui MONOPOL. Comisia Europeană a decis amenzi uriașe

15 oct. 2025, 17:58, Știri externe
Gucci și alte branduri de modă celebre, acuzate de crearea unui MONOPOL. Comisia Europeană a decis amenzi uriașe

Înțelegerile de culise din lumea modei au fost penalizate drastic de Comisia Europeană. Forul executiv de la Bruxelles a amendat Gucci și alte mărci celebre cu 157 de milioane de euro din cauză că au conspirat să țină prețurile ridicate, afectând în mod direct interesele consumatorilor.

Mărcile de lux Gucci, Chloe și Loewe au fost amendate cu peste 157 de milioane de euro de către Comisia Europeană, motivul invocat de forul de la Bruxelles fiind că au conspirat să mențină prețurile cât mai ridicate la produsele lor.

Legile concurențiale au fost încălcate. Amenzi de 157 milioane de euro pentru branduri faimoase

Astfel, Comisia Europeană a anunțat că a amendat mărcile de lux Gucci, Chloe și Loewe cu peste 157 de milioane de euro pentru încălcarea normelor UE în materie de concurență, scrie Deutsche Welle.

Concret, cele 3 mărci au conspirat pentru a menține prețuri umflate, forțând prețurile la comercianții cu amănuntul. Această practică înseamnă o încălcare a normelor UE în materie de concurență și afectează direct consumatorii, a precizat Executivul european. Comisia Europeană acuză că mărcile de lux sancționate au „restricționat capacitatea comercianților terți independenți cu care lucrează de a-și stabili propriile prețuri de vânzare cu amănuntul online și offline” prin dictarea unor prețuri minime de vânzare pentru produsele lor.

În plus, Comisia a precizat că acest comportamentul anticoncurențial al companiilor s-a tradus în prețuri mai mari, și implicit mai puține opțiuni pentru consumatori.

„Cele 3 companii de modă au interferat cu strategiile comerciale ale comercianților lor cu amănuntul prin impunerea de restricții, cum ar fi obligarea lor să nu se abată de la prețurile de vânzare cu amănuntul recomandate, rate maxime de reducere și perioade specifice pentru vânzări”, a transmis Comisia într-un comunicat.

Gucci, Chloe și Loewe au venituri raportate de 17,2 miliarde de euro în 2024

Kering, proprietarul Gucci, o multinațională franceză cu venituri raportate de 17,2 miliarde de euro în 2024, a punctat că ancheta UE a fost soluționată în strânsă cooperare între brand și Comisie. Așadar, sancțiunea financiară a fost deja înregistrată în rezultatele grupului din primul semestru al anului 2025.

Eleganța Atemporală: Cum Să Integrezi Pantofii Gucci în Garderoba Ta

Eleganța Atemporală: Cum Să Integrezi Pantofii Gucci în Garderoba Ta

Richemont, holdingul elvețian care deține Chloe și LMVH – proprietarul Loewe – nu a comentat decizia Comisiei. De notat că Richemont, care are investiții în diverse domenii, de la bijuterii la arme de foc, a raportat venituri anuale de 19,5 miliarde de euro în 2023. Conglomeratul francez de bunuri de lux LHVM a raportat venituri de 84,7 miliarde de euro în 2024.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

România ocupă primele locuri în Europa la consumul ostentativ. Ne afișăm des cu bijuterii strălucitoare, mașini SCUMPE și haine de firmă

Citește și

VIDEO După ce NATO a stabilit contribuții pentru Ucraina, Kievul cere explicit cote din PIB-urile partenerilor, inclusiv din partea ROMÂNIEI
18:19
După ce NATO a stabilit contribuții pentru Ucraina, Kievul cere explicit cote din PIB-urile partenerilor, inclusiv din partea ROMÂNIEI
APĂRARE Planul de REÎNARMARE al UE: Inițiative comune, care ar trebui să înceapă în 2026 pentru ca Europa să fie gata de LUPTĂ în 2030
18:11
Planul de REÎNARMARE al UE: Inițiative comune, care ar trebui să înceapă în 2026 pentru ca Europa să fie gata de LUPTĂ în 2030
VIDEO Cadoul unui polonez pentru Papa Leon al XIV-lea: PROTON, un cal pur-sânge arab. Darul, inspirat de o fotografie cu Papa în Peru
17:35
Cadoul unui polonez pentru Papa Leon al XIV-lea: PROTON, un cal pur-sânge arab. Darul, inspirat de o fotografie cu Papa în Peru
VIDEO Netanyahu s-a prezentat la tribunal, dar a invocat că este bolnav pentru a pleca rapid. Ministrul israelian al Justiției cere limitarea audierilor
17:13
Netanyahu s-a prezentat la tribunal, dar a invocat că este bolnav pentru a pleca rapid. Ministrul israelian al Justiției cere limitarea audierilor
EVENIMENT Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova
17:07
Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova
EXTERNE ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial
16:25
ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial
Mediafax
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Titi Aur, analiza teribilului accident din Berceni! Cine este, de fapt, adevăratul vinovat al tragediei
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
Sistemul energetic este mai puternic și consumul, mai mic decât înainte de ´90, dar acum avem mai multe probleme. Ce s-a întâmplat în 35 de ani și previziuni de la vârful Dispecerului Național
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Analist, despre noua strategie a PSD pentru a lua voturi de la AUR: Oamenii votează originalul, nu copia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Imagini pline de durere de la priveghiul Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni în Berceni. Când și unde va fi înmormântată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
2.000 euro lunar pentru pensionari. Lucrezi din nou și achiți zero impozit. Decizie în țara cu aproape 1 milion de români
Evz.ro
Adriana Bahmuțeanu, la capătul puterilor. A chemat poliția de multe ori
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Un asteroid minuscul a zburat chiar deasupra Antarcticii și nimeni nu l-a văzut venind
EXCLUSIV Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
18:22
Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
EXCLUSIV Alegerile, pe un „butoi cu pulbere”. Ca să se „calmeze” liderii coaliției, Emanoil Ungureanu (USR) este dispus să își retragă plângerea penală împotriva premierului Ilie Bolojan și ministrului Cătălin Predoiu
17:56
Alegerile, pe un „butoi cu pulbere”. Ca să se „calmeze” liderii coaliției, Emanoil Ungureanu (USR) este dispus să își retragă plângerea penală împotriva premierului Ilie Bolojan și ministrului Cătălin Predoiu
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Sorina Matei și Marius Tucă
17:41
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Sorina Matei și Marius Tucă
ACTUALITATE Jaf de peste 40.000 de euro în Franța. Doi români sunt suspectați că au LICHIDAT un magazin de electronice
17:32
Jaf de peste 40.000 de euro în Franța. Doi români sunt suspectați că au LICHIDAT un magazin de electronice
POLITICĂ AUR acuză USR că votează împotriva propriei legi
17:31
AUR acuză USR că votează împotriva propriei legi
VIDEO Șacalii prăpădesc Oltenia. Haitele criminale au sfârtecat și animalele lui Gigi Nețoiu. Nimic nu scapă, oi, capre sau viței
17:09
Șacalii prăpădesc Oltenia. Haitele criminale au sfârtecat și animalele lui Gigi Nețoiu. Nimic nu scapă, oi, capre sau viței