Înțelegerile de culise din lumea modei au fost penalizate drastic de Comisia Europeană. Forul executiv de la Bruxelles a amendat Gucci și alte mărci celebre cu 157 de milioane de euro din cauză că au conspirat să țină prețurile ridicate, afectând în mod direct interesele consumatorilor.

Mărcile de lux Gucci, Chloe și Loewe au fost amendate cu peste 157 de milioane de euro de către Comisia Europeană, motivul invocat de forul de la Bruxelles fiind că au conspirat să mențină prețurile cât mai ridicate la produsele lor.

Legile concurențiale au fost încălcate. Amenzi de 157 milioane de euro pentru branduri faimoase

Astfel, Comisia Europeană a anunțat că a amendat mărcile de lux Gucci, Chloe și Loewe cu peste 157 de milioane de euro pentru încălcarea normelor UE în materie de concurență, scrie Deutsche Welle.

Concret, cele 3 mărci au conspirat pentru a menține prețuri umflate, forțând prețurile la comercianții cu amănuntul. Această practică înseamnă o încălcare a normelor UE în materie de concurență și afectează direct consumatorii, a precizat Executivul european. Comisia Europeană acuză că mărcile de lux sancționate au „restricționat capacitatea comercianților terți independenți cu care lucrează de a-și stabili propriile prețuri de vânzare cu amănuntul online și offline” prin dictarea unor prețuri minime de vânzare pentru produsele lor.

În plus, Comisia a precizat că acest comportamentul anticoncurențial al companiilor s-a tradus în prețuri mai mari, și implicit mai puține opțiuni pentru consumatori.

„Cele 3 companii de modă au interferat cu strategiile comerciale ale comercianților lor cu amănuntul prin impunerea de restricții, cum ar fi obligarea lor să nu se abată de la prețurile de vânzare cu amănuntul recomandate, rate maxime de reducere și perioade specifice pentru vânzări”, a transmis Comisia într-un comunicat.

Gucci, Chloe și Loewe au venituri raportate de 17,2 miliarde de euro în 2024

Kering, proprietarul Gucci, o multinațională franceză cu venituri raportate de 17,2 miliarde de euro în 2024, a punctat că ancheta UE a fost soluționată în strânsă cooperare între brand și Comisie. Așadar, sancțiunea financiară a fost deja înregistrată în rezultatele grupului din primul semestru al anului 2025.

Richemont, holdingul elvețian care deține Chloe și LMVH – proprietarul Loewe – nu a comentat decizia Comisiei. De notat că Richemont, care are investiții în diverse domenii, de la bijuterii la arme de foc, a raportat venituri anuale de 19,5 miliarde de euro în 2023. Conglomeratul francez de bunuri de lux LHVM a raportat venituri de 84,7 miliarde de euro în 2024.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

România ocupă primele locuri în Europa la consumul ostentativ. Ne afișăm des cu bijuterii strălucitoare, mașini SCUMPE și haine de firmă