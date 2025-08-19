Românilor le plac brandurile la vedere, mașinile scumpe și bijuteriile strălucitoare. Țara noastră ocupă primele locuri în Europa la consumul ostentativ, adică ne luăm doar bunuri pentru a arăta că ne permitem.

Iar această tendință începe, însă să se vadă și la marile case de modă. Companii precum Gucci sau Burberry au făcut trecerea de la luxul discret la logo-uri mari, imprimate pe hainele lor.

În București, oriunde întorci capul, ai șanse mari să-ți țară în ochi un bolid cât 50 de salarii medii.

Într-un singur loc poți găsi trei sau chiar patru mașini al căror preț depășește 40.000 euro, toate parcate pe o suprafață de nici 50 m². Și nu e o situație excepțională, ci mai degrabă un indicator al dorinței românului de a-și scoate în evidență statutul social.

La fel se întâmplă și la haine. În țările estice din Europa,mai ales în România și Bulgaria, sunt campioane la consumul ostentativ. Cu alte cuvinte, capitalismul tânăr se asortează cel mai bine cu bunuri de lux afișate cu mândrie.

„De regulă, acest comportament este cu atât mai prezent cu cât societatea respectivă este mai polarizată. Pe de-o parte, este vorba de un mesaj pe care persoanele care fac parte din acel strat social îl transmit în afară că suntem în elite, suntem în acel strat social, «între noi și voi există o diferență», și cei care încearcă să intre în elita respectivă, deci ascensiunea socială, simt nevoia să transmită… «suntem deja acolo, avem dreptul să avem acces la oportunitățile pe care voi deja le aveți»”, a precizat pentru Știrile Kanal D sociologul Dan Petre.

Mai nou, și marile case de modă au trecut de la „quiet luxury” la „logo-mania”, adică de la discreție la ostentație, pe fondul scăderii cererii.

„E din ce în ce mai rău, din păcate, pentru că se fac aceste schimbări continue de designer și există un haos general. Vânzările au scăzut și încearcă constant să se «revergoreze» într-un fel sau altul”, a precizat Luca Theodor, stilist vestimentar.

FOTO – Captură video: Știrile Kanal D