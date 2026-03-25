Prima pagină » Știri externe » Război în Iran, ziua 26: Trump: Vance și Rubio discută cu Iranul pentru a pune capăt războiului. Strâmtoarea Ormuz, deschisă pentru „navele neostile”
Mihai Tănase
08:40

Atac cu drone la un de combustibil al aeroportului din Kuweit

Un rezervor de combustibil de pe aeroportul internațional din Kuweit a luat foc după ce a fost vizat de un atac cu drone, a anunțat miercuri Autoritatea aviației civile a emiratului.

„Conform primelor informații, pagubele se limitează la pierderi materiale și nu au existat victim. Autoritățile competente au pus în aplicare imediat procedurile de urgență aprobate, iar echipele de pompieri și celelalte părți implicate au intervenit pentru a lupta împotriva incendiului, a transmis autoritatea pe platforma X.

Aeroportul din Kuweit a fost ținta mai multor atacuri de la izbucnirea, pe 28 februarie, a războiului dintre Iran, Israel și Statele Unite.

Sursa video – X/Shanaka Anslem Perera

08:15

UPDATE: Prețul petrolului a scăzut cu peste 5% după declarațiile lui Trump privind negocierile cu Iranul

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 5% în această dimineață, în urma afirmațiilor lui Donald Trump (respinse de Iran) privind progresele înregistrate în vederea încetării conflictului.

Petrolul Brent, standardul internațional, a scăzut cu 5,9%, ajungând la 94,42 dolari pe baril. Marți, prețul era de aproximativ 104 dolari. Petrolul de referință din SUA a scăzut cu 5,1% miercuri dimineață, ajungând la 87,65 dolari pe baril.

08:00

UPDATE: Armata iraniană ridiculizează afirmațiile lui Trump privind negocierile de pace: „Negociați cu voi înșivă”

Afirmațiile lui Donald Trump privind victoria în războiul cu Iranul și negocierile pentru încheierea conflictului au fost întâmpinate cu ironie de către armata iraniană. Locotenent-colonelul Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al armatei iraniene spune că președintele SUA încearcă să „mascheze înfrângerea voastră sub forma unui acord”, potrivit SkyNews.com.

„Puterea strategică despre care obișnuiați să vorbiți s-a transformat într-un eșec strategic. Cel care pretinde că este o superputere globală ar fi ieșit deja din această încurcătură dacă ar fi putut. Conflictele voastre interne au ajuns la un punct în care negociați cu voi înșivă”, a spus el.

07:40

UPDATE: Israelul a lovit, miercuri, capitala iraniană Teheran

Forţele de Apărare Israeliene au declarat într-o postare pe Telegram că au lansat o serie de atacuri care au vizat infrastructura din Teheran.

Agenţia de ştiri iraniană SNN a declarat că atacurile au lovit o zonă rezidenţială din oraş, iar echipele de salvare caută printre dărâmături.

Sursa video – X/@warsurv

07:25

UPDATE: Iranul promite că „navele neostile” pot tranzita Strâmtoarea Ormuz

Teheranul anunţă într-o scrisoare, pe care Financial Times (FT)scrie că a consultat-o, adresată ţărilor membre ale Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), că ”navele neostile” pot traversa Strâmtoarea Ormuz ”în coordonare cu autorităţile iraniene”, dar că ţările ”participante la agresiunea” împotriva Iranului nu vor beneficia de acest drept de trecere.

Teheranul precizează în scrisoare, potrivit FT, că navele cu legături cu Statele Unite şi Israel şi cu ”alţi participanţi la agresiunea” împotriva Iranului nu vor putea beneficia de acest drept de trecere.

Sursa video – X/@GlobalReportNow

07:15

Trump: Vance și Rubio discută cu Iranul pentru a pune capăt războiului

Președintele SUA, Donald Trump, a indicat că s-ar putea contura un acord privind încetarea războiului. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Vance, secretarul de stat Marco Rubio și alții conduc negocierile, exprimându-și optimismul că un acord este iminent. De cealaltă parte, Teheranul este dispus să ia în considerare propuneri „sustenabile”, scrie CNN.

Reprezentanții iranieni au informat administrația Trump că nu doresc să reia negocierile cu trimisul special Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, și ar prefera să discute cu vicepreședintele JD Vance, au declarat două surse regionale.

Războiul din Orient a ajuns miercuri în ziua cu numărul 26, iar GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de pe front. Israelul a lovit, miercuri, capitala iraniană Teheran, au anunţat armata israeliană.

Iranul a distribuit marți noapte o scrisoare țărilor membre ale Organizației Maritime Internaționale în care afirmă că „navele neostile” pot tranzita Strâmtoarea Ormuz „în coordonare cu autoritățile iraniene”.

24 March 2026, Israel, Tel Aviv: An Israeli soldier walks on the rubble caused by an Iranian missile strike on Tel Aviv. Photo: Itai Ron/dpa

Donald Trump a declarat că SUA înregistrează progrese în eforturile de a negocia încetarea războiului, existând informaţii privind un plan în 15 puncte trimis la Teheran, transmite Reuters.

