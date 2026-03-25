🚨 Război în Iran, ziua 26: Trump: Vance și Rubio discută cu Iranul pentru a pune capăt războiului. Strâmtoarea Ormuz, deschisă pentru „navele neostile”

Un rezervor de combustibil de pe aeroportul internațional din Kuweit a luat foc după ce a fost vizat de un atac cu drone, a anunțat miercuri Autoritatea aviației civile a emiratului.

„Conform primelor informații, pagubele se limitează la pierderi materiale și nu au existat victim. Autoritățile competente au pus în aplicare imediat procedurile de urgență aprobate, iar echipele de pompieri și celelalte părți implicate au intervenit pentru a lupta împotriva incendiului, a transmis autoritatea pe platforma X.

Aeroportul din Kuweit a fost ținta mai multor atacuri de la izbucnirea, pe 28 februarie, a războiului dintre Iran, Israel și Statele Unite.

Sursa video – X/Shanaka Anslem Perera