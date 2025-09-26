Prima pagină » Știri externe » Guvernul din Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul țării a lui Benjamin Netanyahu

Guvernul din Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul țării a lui Benjamin Netanyahu

26 sept. 2025, 10:08, Știri externe
Guvernul din Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul țării a lui Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu a fost declarat persona non grata în Slovenia de către Guvern. Instituția a evocat faptul că există proceduri la Curtea Internațională de Justiție (CIJ) împotriva acestuia, cu privire la crime de război și crime împotriva umanității.

”Prin acest demers, Slovenia îşi confirmă angajamentul faţă de dreptul internaţional, valorile universale ale drepturilor omului şi o politică externă bazată pe principii şi coerentă”, a anunţat joi într-un scurt comunicat Guvernul de la Ljubljana.

Benjamin Netanyahu a fost declarată persona non grata în Slovenia

Slovenia, stat membru al Uniunii Europene, a recunoscut Palestina ca stat anul trecut și a impus un embargo armamentului destinat Israelului, interzicând totodată importul de produse din colonii israeliene în teritoriile palestiniene.

În iulie, Slovenia a luat decizia interzicerii pe teritoriul său a doi miniștri israelieni de extremă dreaptă.

”Publicul ştie că sunt proceduri împotriva (lui Benjamin Netanyahu) în curs cu privire la comiterea unor crime de război şi crime împotriva umanităţii”, a anunţat ministriul sloven de Externe Neva Grasic.

”Prin această decizie, Guvernul transmite Israelului mesajul clar că Slovenia se aşteaptă la respectarea deciziilor tribunalelor internaţionale şia dreptului internaţional umanitar”, a subliniat ea.

Autoritățile din Slovenia au cerut armistițiu în Războiul din Fâșia Gaza

Autoritățile slovene au cerut de mai multe ori, la fel ca alte state europene, un armistițiu în Războiul din Fâșia Gaza, dar și o creștere a ajutorului umanitar în Fâșia Gaza, devastată de război

În luna iulie, guvernul sloven a impus și un embargo exporturilor, importurilor, dar și tranzitului de armament către și dinspre Israel, la doar două săptămâni după ce i-a declarat pe miniştrii israelieni al Securităţii Naţionale Itamar Ben-Gvir şi Finanţelor Bezalel Smotrich personae non gratae, în urma unor ”declaraţii genocidare” şi incitare la violenţă împotriva palestinienilor.

În luna august, Slovenia a interzis importuri de bunuri produse în colonii israeliene din Cisiordania şi a aprobat un pachet suplimentar de ajutor pentru Fâşia Gaza.

Citește și

VIDEO Trump a glumit pe seama „prietenului” Erdogan: „Știe despre alegeri FRAUDATE mai bine decât oricine”
10:23
Trump a glumit pe seama „prietenului” Erdogan: „Știe despre alegeri FRAUDATE mai bine decât oricine”
EXTERNE Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar
10:16
Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar
EXTERNE TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară
10:11
TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară
EXTERNE MACRON își exprimă solidaritatea cu Danemarca/ Frederiksen avertizează asupra „multiplicării atacurilor hibride”
09:40
MACRON își exprimă solidaritatea cu Danemarca/ Frederiksen avertizează asupra „multiplicării atacurilor hibride”
IT&C VÂNZAREA TikTok, aprobată de Donald Trump. La cât este evaluată divizia americană a platformei de socializare
09:18
VÂNZAREA TikTok, aprobată de Donald Trump. La cât este evaluată divizia americană a platformei de socializare
EXTERNE Orbán, convorbire telefonică cu Trump. Șefii diplomației din Ungaria și Rusia au discutat despre consecințele dramatice ale războiului din Ucraina
09:00
Orbán, convorbire telefonică cu Trump. Șefii diplomației din Ungaria și Rusia au discutat despre consecințele dramatice ale războiului din Ucraina
Mediafax
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua
Digi24
Când se însoară președintele? „Gândim absolut la fel”
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale
Mediafax
METEO: Cum va fi vremea în octombrie. Temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine să recunoască
Evz.ro
Nicușor Dan vorbește deschis despre nunta cu Mirabela. Dar veștile nu sunt bune pentru curioși
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
Credeai că tace și îndură? CE S-A ÎNTÂMPLAT după voturi a fost BOMBA EMISIUNII! 5 concurenți au vrut să plece acasă, dar ce urmat i-a făcut să REGRETE decizia. Nimeni nu ar fi îndrăznit! Ce a făcut concurenta din Casa Iubirii în ultimele secunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Un nou studiu confirmă: Cât de aproape de Pământ s-ar putea afla o civilizație extraterestră avansată?
SPORT Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor”
10:19
Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”
10:10
Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”
09:41
Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”
ACTUALITATE Retailerul Kaufland retrage un produs de la raft. Clienții sunt sfătuiți să nu îl consume
09:36
Retailerul Kaufland retrage un produs de la raft. Clienții sunt sfătuiți să nu îl consume
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
09:30
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
ANALIZĂ Războiul nu aduce voturi. Alegerile regionale din Rusia și EXPERIMENTELE Kremlinului. „Repetiție generală pentru votul din Duma de Stat, din 2026”
09:00
Războiul nu aduce voturi. Alegerile regionale din Rusia și EXPERIMENTELE Kremlinului. „Repetiție generală pentru votul din Duma de Stat, din 2026”