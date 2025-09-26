Guvernul din Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul țării a lui Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu a fost declarat persona non grata în Slovenia de către Guvern. Instituția a evocat faptul că există proceduri la Curtea Internațională de Justiție (CIJ) împotriva acestuia, cu privire la crime de război și crime împotriva umanității.

”Prin acest demers, Slovenia îşi confirmă angajamentul faţă de dreptul internaţional, valorile universale ale drepturilor omului şi o politică externă bazată pe principii şi coerentă”, a anunţat joi într-un scurt comunicat Guvernul de la Ljubljana.

Benjamin Netanyahu a fost declarată persona non grata în Slovenia

Slovenia, stat membru al Uniunii Europene, a recunoscut Palestina ca stat anul trecut și a impus un embargo armamentului destinat Israelului, interzicând totodată importul de produse din colonii israeliene în teritoriile palestiniene.

În iulie, Slovenia a luat decizia interzicerii pe teritoriul său a doi miniștri israelieni de extremă dreaptă.

”Publicul ştie că sunt proceduri împotriva (lui Benjamin Netanyahu) în curs cu privire la comiterea unor crime de război şi crime împotriva umanităţii”, a anunţat ministriul sloven de Externe Neva Grasic.

”Prin această decizie, Guvernul transmite Israelului mesajul clar că Slovenia se aşteaptă la respectarea deciziilor tribunalelor internaţionale şia dreptului internaţional umanitar”, a subliniat ea.

Autoritățile din Slovenia au cerut armistițiu în Războiul din Fâșia Gaza

Autoritățile slovene au cerut de mai multe ori, la fel ca alte state europene, un armistițiu în Războiul din Fâșia Gaza, dar și o creștere a ajutorului umanitar în Fâșia Gaza, devastată de război

În luna iulie, guvernul sloven a impus și un embargo exporturilor, importurilor, dar și tranzitului de armament către și dinspre Israel, la doar două săptămâni după ce i-a declarat pe miniştrii israelieni al Securităţii Naţionale Itamar Ben-Gvir şi Finanţelor Bezalel Smotrich personae non gratae, în urma unor ”declaraţii genocidare” şi incitare la violenţă împotriva palestinienilor.

În luna august, Slovenia a interzis importuri de bunuri produse în colonii israeliene din Cisiordania şi a aprobat un pachet suplimentar de ajutor pentru Fâşia Gaza.