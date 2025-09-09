Hamas a revendicat ATACUL de luni de la Ierusalim

Aripa militară a grupării teroriste Hamas, Brigăzile Izz ad-Din al-Qassam, revendică responsabilitatea pentru atacul de luni din Ierusalim, în urma căruia șase persoane au fost ucise.

Într-un comunicat, gruparea teroristă afirmă că persoanele care au comis atacul, Muhammad Taha și Muthanna Amro, erau membri ai organizației. Nu au fost furnizate alte detalii despre planificarea sau executarea atacului, informează Times of Israel.

Șase persoane au murit și alte 15 au fost rănite după ce doi atacatori au deschis focul într-o intersecție aglomerată din Ierusalim.

Sursa foto: Profimedia