Hamas a revendicat ATACUL de luni de la Ierusalim

Andrei Văcaru
09 sept. 2025, 17:07, Știri externe
Aripa militară a grupării teroriste Hamas, Brigăzile Izz ad-Din al-Qassam, revendică responsabilitatea pentru atacul de luni din Ierusalim, în urma căruia șase persoane au fost ucise.

Într-un comunicat, gruparea teroristă afirmă că persoanele care au comis atacul, Muhammad Taha și Muthanna Amro, erau membri ai organizației. Nu au fost furnizate alte detalii despre planificarea sau executarea atacului, informează Times of Israel.

Șase persoane au murit și alte 15 au fost rănite după ce doi atacatori au deschis focul într-o intersecție aglomerată din Ierusalim.

ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși

Militanții huthi au lansat un ATAC împotriva Israelului. Cel puțin trei copii au fost răniți

Sursa foto: Profimedia

