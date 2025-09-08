Prima pagină » Știri externe » ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși

ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși

Andrei Văcaru
08 sept. 2025, 11:29, Știri externe
ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși

Cel puțin cinci persoane au murit și alte 15 au fost rănite după ce doi atacatori au deschis focul într-o intersecție aglomerată din Ierusalim.

UPDATE: Bilanțul a crescut la cinci morți

Autoritățile au transmis că numărul persoanelor decedate în urma atacului de la Ierusalim a crescut la cinci, de la patru, numărul anunțat inițial.

De asemenea, șapte dintre răniți se află în stare critică.

Știrea inițială:

Potrivit primelor informații, citate de Times of Israel, atacatorii, de origine palestiniană, au fost uciși de forțele de ordine.

Persoanele rănite au fost transportate de urgență la spital, șase dintre ele fiind în stare gravă, mai notează sursa citată.

Sursa foto: Profimedia

