Cel puțin cinci persoane au murit și alte 15 au fost rănite după ce doi atacatori au deschis focul într-o intersecție aglomerată din Ierusalim.

UPDATE: Bilanțul a crescut la cinci morți

Autoritățile au transmis că numărul persoanelor decedate în urma atacului de la Ierusalim a crescut la cinci, de la patru, numărul anunțat inițial.

De asemenea, șapte dintre răniți se află în stare critică.

Știrea inițială:

Potrivit primelor informații, citate de Times of Israel, atacatorii, de origine palestiniană, au fost uciși de forțele de ordine.

Persoanele rănite au fost transportate de urgență la spital, șase dintre ele fiind în stare gravă, mai notează sursa citată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

CUTREMUR puternic produs în Afganistan. Cel puțin 800 de oameni au murit și alți 2.800 au fost răniți

Iran: Aproape jumătate de milion de refugiați afgani au fost nevoiți să părăsească țara de la 1 iunie până în prezent. Care este motivul

Sursa foto: Profimedia