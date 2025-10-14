HAMAS returnează alte patru cadavre ale unor ostatici israelieni. Trump: „Faza a doua începe acum”

Hamas a informat mediatorii că va începe transferul cadavrelor a patru ostatici israelieni decedați către Israel.

Transferul ar urma să înceapă marți, la ora 22:00, ora locală (ora 22:00, ora României, n. red.), a declarat un oficial implicat în operațiune, informează Haaretz.

Între timp, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a postat, pe rețeaua sa, Truth Social, că, deși acordul referitor la eliberarea ostaticilor israelieni aflați în viață a fost un succes, încă mai este nevoie ca Hamas să înapoieze cadavrele celor decedați.

„Toți cei douăzeci ostatici s-au întors și se simt foarte bine. O povară mare a fost ridicată, dar treaba nu este terminată. Morții nu au fost înapoiați, așa cum a fost promis! Faza a doua începe acum”, a scris Trump pe Truth Social.

Tensiuni între Hamas și Israel

Israelul a decis să mențină închis punctul de trecere a frontierei de la Rafah și să reducă ajutorul umanitar către Fâșia Gaza până când gruparea Hamas va returna toate cadavrele ostaticilor uciși.

Decizia vine în urma evaluărilor efectuate de oficialii de securitate care au declarat că Armata israeliană (IDF) nu a identificat niciun efort semnificativ din partea Hamas pentru a localiza cadavrele. Reprezentanții Armatei spun că autoritățile din domeniul securității susțin luarea de măsuri care ar semnala Hamas că Israelul nu este dispus să accepte încălcarea detaliilor acordului de încetare a focului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Pace în Gaza. Trump, discurs după semnarea Acordului de pace: „Războiul în Gaza s-a terminat!”