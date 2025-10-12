Primele transporturi de ajutoare, la intrarea în GAZA. Grupurile umanitare se pregătesc să trimită 600 de CAMIOANE pe zi

Hamas confirmă că va începe eliberarea ostaticilor israelieni luni dimineață. Anunțul vine în timp ce grupurile umanitare încep să intensifice eforturile de ajutorare în Gaza.

Părți din Fâșia Gaza au îndurat condiții de foamete deoarece Israelul a refuzat și a obstrucționat intrarea ajutorului umanitar în teritoriu.

Există relatări despre primele camioane cu ajutoare care au sosit la punctul de trecere a frontierei Rafah, din sudul Fâșiei Gaza cu Egiptul, în această dimineață.

Conform termenilor primei faze a acordului, ajutorul este menit să ajungă în Gaza, iar grupurile umanitare se pregătesc să trimită aproximativ 600 de camioane cu alimente și provizii medicale pe zi, conform The Guardian.

Agențiile umanitare speră că Israelul va respecta acum planul lui Trump

Agențiile umanitare speră că Israelul va respecta acum planul în 20 de puncte al președintelui SUA Donald Trump, care a spus că intrarea și distribuirea ajutoarelor în Fâșia Gaza ar trebui „să se desfășoare fără interferențe”.

Conform termenilor acordului de încetare a focului și eliberare a ostaticilor, cantitatea de ajutor care intră în Gaza urmează să fie sporită, dar reprezentanții Programului Alimentar Mondial (PAM) au declarat sâmbătă pentru BBC că un număr mare de camioane cu ajutoare „nu au intrat încă” în Gaza, raportând doar două-trei camioane care intră zilnic pe teritoriu, notează BBC.

Nu este încă clar câte camioane au intrat în sudul Fâșiei Gaza de când încetarea focului în teritoriul palestinian a intrat în vigoare vineri.

