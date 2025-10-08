Hamas și Israel au făcut schimb de liste cu ostaticii și prizonierii care urmează să fie ELIBERAȚI. „Există o stare de spirit optimistă generală”

Reprezentanții grupării Hamas au anunțat miercuri că au transmis o listă cu numele ostaticilor israelieni și prizonierilor palestinieni care urmează să fie eliberați.

Gruparea se declară optimistă cu privire la discuțiile din Egipt privind planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza.

Negocierile, la care vor participa înalți oficiali din domeniul politicii externe și al serviciilor de informații, se concentrează pe mecanismele de oprire a conflictului, retragerea forțelor israeliene din Gaza și acordul de schimb, a adăugat grupul militant palestinian.

Taher Nunu, un înalt oficial Hamas, a declarat că în timpul negocierilor de astăzi din Egipt, cele două părți au făcut schimb de liste de „prizonieri” care urmează să fie eliberați, pe baza criteriilor și numerelor convenite, notează The Times of Israel.

Se pare că aceasta se referă atât la listele de ostatici (pe care Hamas îi numește „prizonieri”) cât și la prizonieri palestinieni – inclusiv condamnați pentru terorism și alții care ispășesc pedepse pe viață, precum și locuitorii din Gaza deținuți în timpul războiului în curs – schimbate între cele două părți.

Nunu a adăugat că discuțiile se concentrează pe mecanismele de a pune capăt războiului și retragerea forțelor israeliene din Fâșia Gaza, menționând:

„Mediatorii depun eforturi mari pentru a elimina orice obstacol în calea implementării unei încetări a focului și există o stare de spirit optimistă în rândul tuturor”.

O echipă americană ia parte la discuții

Donald Trump și-a exprimat optimismul cu privire la progresul către un acord marți, la a doua aniversare a atacului Hamas asupra Israelului, care a declanșat atacul Israelului asupra Fâșiei Gaza.

O echipă americană din care fac parte trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump care a fost trimis special pentru Orientul Mijlociu în timpul primului mandat al lui Trump, va lua parte la discuții.

Totuși, oficiali din toate taberele au cerut prudență cu privire la perspectivele unui acord rapid, conform Reuters.

