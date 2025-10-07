Trump le-a transmis familiilor ostaticilor din Gaza că se ROAGĂ ca războiul să se încheie în curând: “Alternativa nu e de dorit”

Președintele american Donald Trump a mulțumit Forumului Familiilor Ostaticilor și Dispăruților pentru nominalizarea sa pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Trump, în scrisoarea sa, spune că de la masacrul din 7 octombrie 2023, „a fost dedicat returnării tuturor ostaticilor acasă și să asigure distrugerea totală a Hamas, astfel încât aceste acte oribile să nu se repete niciodată”.

„Aceste scene de nedescris au fost întipărite în amintirile noastre și nu vom uita niciodată”, a adăugat Trump. „Vă rugăm să știți că rămânem ferm angajați să vedem un sfârșit atât al acestui conflict, cât și al valurilor de antisemitism, atât acasă, cât și în străinătate.”

Trump a adăugat:

„Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și pe cei dragi și fie ca El să continue să binecuvânteze Statele Unite ale Americii și Statul Israel, în timp ce ne rugăm ca acest conflict să se încheie în zilele următoare – alternativa nu e de dorit”.

Consultări între Trump, ginerele său, emisarul special Witkoff și consilierii de securitate de top

Conform Axios, citat de The Times of Israel, președintele american Donald Trump s-a sfătuit cu consilierii săi de securitate de top, cu trimisul special al SUA Steve Witkoff și cu ginerele său Jared Kushner înainte ca ultimii doi să decoleze pentru discuțiile despre Gaza în Egipt.

Witkoff și Kushner au informat grupul – inclusiv vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio – despre stadiul discuțiilor.

Witkoff și Kushner nu vor părăsi discuțiile din Egipt fără un acord, a declarat un oficial american de rang înalt pentru Channel 12

“Netanyahu a făcut o treabă excelentă”, spune un alt oficial american de rang înalt. „Presiunea militară a fost critică pentru a face Hamas să fie mai pragmatic. Dar acum Netanyahu trebuie să înțeleagă că a venit timpul pentru o înțelegere.”

Dacă părțile nu ajung la un acord, SUA ar putea prezenta un acord de compromis de tip “da sau nu”, spune Channel 12, în ciuda faptului că Trump și-a prezentat deja propunerea ca atare.

