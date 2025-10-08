Trump recunoaște: NEGOCIERILE cu Putin sunt mult mai dificile comparativ cu discuțiile de pace purtate pentru Gaza

Președintele american Donald Trump consideră că negocierile cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, sunt mult mai dificile decât discuțiile purtate cu oficialii din Orientul Mijlociu pentru obținerea unui acord de pace între Israel și Hamas.

Potrivit Kyiv Post, Trump și-a supraestimat capacitatea diplomatică atunci când a afirmat că războiul din Ucraina este unul dintre cele mai ușoare chestiuni de rezolvat.

„Vladimir Putin este un interlocutor dificil. Negocierile purtate în compania sa pentru oprirea conflictului din Ucraina nu au adus rezultatele preconizate. Este greu să ajungi la o rezoluție când una dintre părți insistă doar pe o singură rezolvare, inacceptabilă pentru ceilalți”, conchide Donald Trump.

În schimb, președintele american s-a arătat încrezător în rezolvarea conflictului dintre Israel și Hamas, care s-ar putea încheia cu un acord de pace curând.

„Un acord de pace între Israel și Hamas este foarte aproape. Negocierile sunt mult mai facile decât în cazul Rusiei. Vom aduce pacea și în Ucraina, este o chestiune de timp”, transmite Trump.

Mărturisirea subliniază imensa dificultate de a găsi o rampă de ieșire pentru agresiunea Kremlinului, o provocare care a rezistat până acum diplomației manifestate de Washington.

