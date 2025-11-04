🚨 Imagini cu momentul impactului. Un avion s-a prăbușit în SUA, lângă un aeroport. Bilanțul victimelor este necunoscut în acest moment

01:44 UPDATE: Avion cargo al UPS s-a prăbușit în Kentucky UPS a emis o declarație confirmând că erau trei membri ai echipajului la bord. Autoritățile raportează că cel puțin 100 de litri de combustibil pentru avioane se aflau la bordul avionului McDonnell Douglas MD-11 în momentul accidentului din Louisville, Kentucky.

Mai multe persoane au fost rănite marți după ce un avion cargo UPS s-a prăbușit lângă Aeroportul Internațional Muhammad Ali din Louisville, statul american Kentucky, potrivit Fox News.

În urma prăbușirii avionului, Departamentul de Poliție Metropolitană din Louisville a confirmat că ofițerii colaborează cu alte agenții și răspund la rapoarte.

Poliția raportează multiple persoane rănite. Nu este încă clar numărul persoanelor decedate în urma prăbușirii și exploziei avionului. Poliția a avertizat populația să se adăpostească și să evite circulația în zona exploziei în timp ce pompierii se luptă să stingă incendiile.

Știre în curs de actualizare