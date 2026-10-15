Un dovleac gonflabil uriaș de Halloween a fost filmat de un șofer când era rostogolit de vântul puternic pe o șosea din Carolina de Nord, lăsându-i pe șoferi uluiți, dar și frustrați că circulația a fost aproape blocată.

Un conducător auto, Daniel Wester, se amuza de situație până când a observat că obiectul se învârtea haotic simultan cu o pompă mare de aer care ar putea răni persoanele din apropiere.

Acesta n-a ținut cont de rafalale puternice și a tras pe dreapta pentru a opri decorațiunea scăpată de sub control și a o muta într-un loc sigur.

„Trebuia să mă asigur că bebelușul meu este în siguranță în mașină, așa că nu am putut opri în mijlocul drumului. Dar, imediat ce am putut trage pe dreapta, am coborât și am oferit ajutor.”

Bărbatul a coborât din mașină și a ajutat la dezumflarea dovleacului și transportarea acestuia în magazia fermei. Din fericire, dovleacul n-a provocat victime și nici vreun blocaj rutier major.

Michael Phillips, proprietarul fermei, a declarat pentru USA Today, pe 14 octombrie, că s-a confrunta în acea dimineață cu rafale puternice de vânt și a relatat cum s-a desprins dovleacul gonflabil.

„La un moment dat, cablurile care fixau dovleacul nostru uriaș s-au rupt, iar dovleacul a plecat la o «plimbare» pe proprietatea noastră”, a spus Phillips.

„Dovleacul a fost dezumflat cu ușurință în doar câteva minute și a fost «mutat» la intrarea în labirintul nostru de porumb, unde nu ne așteptăm să mai scape vreodată”, a declarat proprietarul fermei

Într-o postare pe rețelele de socializare din 11 octombrie, Phillips Farms a transmis:

„Evenimentul Pumpkinfest a luat o întorsătură neașteptată anul acesta, dar am mers cu valul și am avut parte de o duminică… de nota zece!”

Drept mulțumire, proprietarii i-au oferit familiei sale bilete gratuite la „Pumpkin Fest” (Festivalul Dovlecilor) organizat la fermă. Șoferul și familia sa vor putea să exploreze parcul cu o oră înainte de deschidere.

Sursa Foto: Daily Mail