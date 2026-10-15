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Primăria Oradea a tăiat un frasin de aproape 250 de ani, deși îl inclusese pe lista arborilor remarcabili

Primăria Oradea a tăiat un frasin de aproape 250 de ani, deși îl inclusese pe lista arborilor remarcabili
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Unul dintre cei mai bătrâni arbori din Oradea, un frasin estimat la 245 de ani, a fost doborât de Primărie la scurt timp după ce fusese inclus în masterplanul arboricol al orașului și propus pentru un traseu turistic dedicat copacilor remarcabili, informează publicația BIHOREANUL.

Deși municipalitatea susține că arborele era complet uscat, fotografiile publicate după tăiere arată porțiuni de lemn care par încă vii, iar imaginile realizate cu o lună înainte surprindeau ramuri care începeau să înfrunzească.

Frasinul creștea în scuarul de pe Calea Matei Basarab, în fața Liceului Sportiv, și era considerat al doilea cel mai bătrân arbore din municipiu. Potrivit masterplanului prezentat de Primărie în aprilie 2026, copacul avea o înălțime de 22 de metri, o coroană cu diametrul de 17 metri și o circumferință a trunchiului de aproape cinci metri.

Specialiștii care au evaluat arborele i-au atribuit un grad mediu de risc și au consemnat că nu prezenta semne evidente de golire a trunchiului sau un pericol iminent de prăbușire.

Un arbore care a supraviețuit aproape două secole și jumătate, pus la pământ în câteva ore

Frasinul ar fi fost plantat în jurul anului 1780, în grădina contelui Rhédey Lajos, nobilul care a donat ulterior terenul orașului, cu condiția ca acesta să rămână spațiu verde. Copacul a traversat aproape 250 de ani de transformări urbane, devenind unul dintre martorii tăcuți ai istoriei Oradiei.

În masterplanul arboricol, municipalitatea îl identificase drept un exemplar remarcabil și îl inclusese între cei 17 arbori propuși pentru un traseu pietonal ecologic destinat orădenilor și turiștilor.

Cu toate acestea, frasinul a fost tăiat în perioada 12-13 mai, la aproximativ o lună după prezentarea publică a planului.

La solicitarea publicației BIHOREANUL, Primăria a explicat că intervenția a fost necesară deoarece arborele era complet uscat. Fotografiile făcute după doborâre ridică însă semne de întrebare: în unele porțiuni, lemnul are o culoare deschisă, iar imaginile realizate înainte de tăiere arătau ramuri care începeau să înfrunzească.

Aceste indicii nu stabilesc singure starea biologică a întregului arbore, dar justifică întrebări privind evaluarea care a stat la baza deciziei și documentele tehnice întocmite înainte de intervenție.

Legea protejează arborii remarcabili. A fost respectată procedura?

Legea nr. 97/2023 privind protecția arborilor remarcabili stabilește un regim special pentru exemplarele cu o vârstă de peste 160 de ani, a căror tăiere este permisă numai în condiții restrictive. Potrivit articolului BIHOREANUL, normele de aplicare publicate ulterior tăierii prevăd proceduri speciale, inclusiv avizul Gărzii Forestiere, cu excepții pentru situațiile de pericol iminent, care trebuie justificate tehnic.

În aceste condiții, cazul frasinului ridică o întrebare esențială: pe ce evaluare tehnică s-a bazat decizia de a tăia un arbore pe care chiar documentele Primăriei îl identificaseră drept remarcabil?

Publicația arată că municipalitatea nu a făcut publice fotografii cu arborele în picioare, realizate imediat înainte de tăiere. De asemenea, articolul susține că intervenția ar putea încălca legea și ar putea atrage o amendă de până la 25.000 de lei. Existența unei încălcări trebuie însă stabilită de autoritățile competente, pe baza documentelor și a procedurilor aplicabile la data intervenției.

Grijă pentru arbori în documente, întârzieri de ani de zile în teren

Cazul frasinului scoate în evidență și o altă problemă semnalată de BIHOREANUL: diferențele dintre modul în care Primăria gestionează intervențiile asupra copacilor. În timp ce un arbore secular a fost tăiat într-un interval de două zile, un pensionar care locuiește pe strada Aluminei ar fi așteptat ani întregi pentru toaletarea unui copac ale cărui ramuri îi ating ferestrele.

Potrivit publicației, Gavril Ștefan a solicitat intervenția încă din 2017. Primăria i-ar fi răspuns atunci că va include șapte arbori din fața blocului într-o operațiune de toaletare, însă intervenția nu ar fi mai avut loc. O nouă solicitare, transmisă în 2024, nu ar fi primit o rezolvare.

Moartea unui arbore de aproape 250 de ani nu mai poate fi reparată printr-un nou plan sau prin includerea altor copaci într-un traseu turistic. Rămâne însă necesar ca municipalitatea să explice transparent de ce a fost luată decizia, ce evaluări au precedat-o și dacă au fost respectate toate obligațiile legale.

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