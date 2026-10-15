Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru explică, într-o postare publicată pe Facebook, condițiile în care liberalii vor susține Guvernul Niculescu, după instalare. Acesta spune că partidul va sprijini măsurile care reduc deficitul bugetar, mențin disciplina fiscală și protejează investițiile. Totodată, liberalul a anunțat că PNL este dispus să voteze bugetul de stat pentru 2027, cu condiția ca acesta să aibă la bază estimări realiste ale veniturilor și un plan credibil de cheltuieli.

Liberalul a subliniat că PNL își va asuma rolul de partid de opoziție, dar va evalua fiecare decizie a viitorului Executiv în funcție de interesul național.

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„PNL își va asuma rolul de partid de opoziție, dar va judeca fiecare decizie a Guvernului prin prisma interesului național. Vom susține măsurile care contribuie la reducerea deficitului bugetar, la menținerea disciplinei fiscale, la consolidarea economiei și la continuarea investițiilor. În același timp, vom cere o administrare responsabilă a banilor publici și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european”, a transmis Alexandru Muraru pe Facebook.

În ce condiții ar vota liberalii bugetul de stat pentru 2027

În ceea privește bugetul de stat pentru anul 2027, Alexandru Muraru a explicat că liberalii sunt dispuși să îl voteze dacă proiectul va avea la bază estimări realiste ale veniturilor și un plan credibil de cheltuieli. Potrivit acestuia, România are nevoie de un buget care să corecteze dezechilibrele fiscale, să asigure finanțarea investițiilor și să evite acumularea unor cheltuieli pe care statul nu le poate susține.

„O construcție bugetară bazată pe venituri supraestimate și cheltuieli nesustenabile ar agrava problemele economice, în loc să le rezolve”, a avertizat liberalul.

Alexandru Muraru: „O parte a societății cere să nu votăm acest guvern”

Vicepreședintele PNL a vorbit și despre reacțiile publice față de viitoarea componență a Guvernului Niculescu. Acesta a recunoscut că o parte a societății cere liberalilor să nu voteze Executivul, mai ales după apariția numelor vehiculate pentru viitorul cabinet. Muraru a invocat însă responsabilitatea politică a PSD, care a dat jos Guvernul Bolojan, și a subliniat că partidul trebuie să își asume și formarea unei noi echipe de guvernare.